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Купальники з фігурними вирізами і мереживна білизна: кампейн літнього дропу українського бренду

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Купальники з фігурними вирізами і мереживна білизна: кампейн літнього дропу українського бренду

Fox lingerie

Український бренд випустив другу частину літнього дропу.

Бренд Fox lingerie презентував другу частину літнього дропу купальників та спідньої білизни. Щоб передати особливу атмосферу, яка буває лише біля басейна, моря чи океану, кампейн зняли на плівку. Фото з ретроефектом за останні декілька років знову стали популярними. Хоч є лише одна спроба зробити кадр, це робить його більш атмосферним та унікальним. 

Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie

До другої частини дропу увійшли як бестселери бренду, так і нові моделі. Поки літній сезон не добіг кінця, варто звернути увагу на купальники з фігурними вирізами, з жатої тканини, які стали головними на всіх пляжах минулоріч, нові моделі з гладкого матеріалу в базових кольорах та бандо без бретелей і декоративними вузликами.

Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie

Білизна та корсет представлені у класичних для бренду відтінках - червоному, чорному та з бежевими деталями. Нові моделі бра виділяються сіткою, мереживом, а також перехресними шлейками на грудях, які можна приховати під одягом або навпаки, зробити ще одним елементом образу.

Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie
Fox lingerie / ©
Fox lingerie

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