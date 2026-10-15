Бомбери і топи з баскою: нова колекція українського бренду, натхненна середземноморськими ночами

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Український бренд ALARÁ представив осінньо-зимову колекцію Délos AW’26–27, яка продовжує його коктейльну лінійку. Натхненням для неї стали Егейське море і краса середземноморських ночей, а головними акцентами — чіткі силуети, продумані пропорції й аксесуари ручної роботи.

До колекції увійшли структуровані куртки-бомбери, топи з баскою, бермуди і штани- палацо. Для їхнього створення використали тканину з 97% бавовни та 3% еластану, яка допомагає тримати форму й водночас залишає свободу рухів. Силуети доповнили ременями, що дозволяють підкреслити талію.

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Колірну палітру побудували на двох відтінках — айворі та насиченому червоному. У світлому виконанні особливо помітні лінії крою й об’єм, а червоний додає комплектам яскравості. Речі можна адаптувати до різних нагод: носити вдень у лаконічних поєднаннях, а для вечірнього виходу доповнювати прикрасами.

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За словами дизайнерки Крістіни Кавицької, у цій колекції вона прагнула показати, як простий одяг набуває виразності завдяки силуету, пропорціям і деталям. Тому особливу увагу приділила універсальності речей і можливості змінювати їхній настрій за допомогою стилізації.

Окреме місце посіли знімні аксесуари. Серед них — характерні для лінійки позолочені ґудзики ручної роботи. Деякі моделі також прикрасили брошками з прісноводними перлами, чорним оніксом і кварцом. Ці деталі можна знімати й комбінувати між собою, створюючи власні поєднання.

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