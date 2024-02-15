Квіткові принти, об'ємні рюші та білі сорочки: Дім Carolina Herrera презентував колекцію осінь-зима 2024

Колекція вийшла трохи драматичною, але яскравою та добре продуманою.

У Нью-Йорку в межах Тижня моди відбувся показ колекції осінь-зима 2024 Модного дому Carolina Herrera. Креативний директор марки Вес Гордон презентував розкішну колекцію наповнену кодами, які заклала в бренд його засновниця, оскільки на подіумі можна побачити багато квіткових принтів, оборок, великих рукавів, білі сорочки та спідниці.

Деякі моделі навіяні стилістикою 80-х, оскільки дизайнер пропонує тренчі, масивні прикраси, штанні костюми і штани-сигарети, які поєднує з яскравими водолазками.

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Carolina Herrera осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Засновниця бренду – 85-річна Кароліна Еррера – відвідала цей модний показ. Модельєрка сиділа у першому ряду в яскравому фіолетовому штанному костюмі.

Кароліна Еррера з журналісткою Емі Файн Коллінз / Фото: Associated Press

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