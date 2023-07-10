Квіткові принти, рюші і вирізи: український бренд презентував літню колекцію суконь

Бренд пропонує звернути увагу на яскраві квіткові принти і однотонні моделі вбрання.

Український бренд Marsego презентував нову літню колекцію, основа якої складається із суконь різних фасонів. Із представленими вбраннями можна створити базові, вечірні, коктейльні і класичні образи.

Характерні для попередніх колекцій вирізи і рюші трансформувалися та знайшли втілення практично у всіх речах.

Цього літа бренд пропонує звернути увагу на яскраві квіткові принти, однотонні моделі, вечірні та повсякденні.

Можна обрати одну сукню та адаптувати її під будь-який привід чи додати в життя різноманітних барв – яскраво-жовтих, зелених, блакитних, рожевих. Костюми, які складаються з топу, шортів і сорочки, можна носити у вигляді тріо або окремо, комбінуючи з іншими стилями.

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