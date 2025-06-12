Квіткові сукні і лляні костюми: український бренд презентував літню капсулу

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Український бренд STIMMA презентував нову літню колекцію, яка отримала назву JUNE STORIES. Це зворушлива історія про тепло, спогади і моменти, що мають значення.

Капсула натхненна відчуттями з дитинства: червневими ранками на подвір’ї, канікулами у бабусі, простими радощами, які назавжди залишаються з нами.

До колекції увійшли квіткові сукні з віскози для грайливого настрою, лляні костюми і сукні максі — для спокою та впевненості.

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Речі створені з натуральних тканин, м’яких і приємних до тіла, що дарують комфорт навіть у спекотні дні. У кожному образі збережено ідею дбайливого ставлення до себе та любові до звичних речей, що гріють душу.

Капсула вирізняється делікатною палітрою, м’якими формами та візуальними історіями, що передають відчуття спокою, свободи та жіночої чуттєвості. Це літня тиша, яка заговорила крізь силуети.