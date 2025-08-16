ТСН у соціальних мережах

Лабубу — посунься: тренд прикрашати сумки іграшками триває і в хід пішли більш відомі герої

Без будь-яких сумнівів — прикрашання сумок брелоками цієї осені, як і раніше, буде актуальним.

Тренд прикрашати сумки іграшками

Тренд прикрашати сумки іграшками / © Getty Images

Після масового божевілля модників на милих іграшках Лабубу, якими прикрашають свої дизайнерські сумки, тренд на брелоки остаточно зміцнився.

Лабубу на сумці / © Getty Images

Однак тепер, окрім популярної іграшки, яка стала не тільки «вірусною», а й неймовірно дорогою і важкодоступною, багато шанувальників тренда роблять його більш персоналізованим.

Замість Лабубу на сумках з’являються інші відомі іграшкові герої, наприклад, Міккі Маус, Пікачу і плюшеві ведмедики.

Дівчина прикрасила сумку Dior Пікачу / © Getty Images

Дівчина прикрасила сумку Prada Міккі Маусом / © Getty Images

Дівчина прикрасила сумку плюшевим ведмежам / © Getty Images

Тренд на попкультурних героїв на сумках прийшов з Копенгагена, оскільки саме там гості Тижня моди і стритстайлери почали активно з’являтися з такими аксесуарами. Минулого року саме в столиці Данії завірусився тренд Jane Birkin-ifying your bag (Джейн Біркін-фікація вашої сумки) — хтось завішував сумки брелками у вигляді плюшевих іграшок, хтось ланцюжками, намистинами та різними кумедними дрібничками.

