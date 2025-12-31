- Дата публікації
Лабубу, пухнасті шуби і джинси Кейндріка Ламара: топ-5 модних речей, від яких світ шаленів 2025 року
Модні тренди 2025 року були оригінальними і зовсім непередбачуваними. Оскільки рік добігає кінця, пропонуємо озирнутися назад і згадати речі, які купували зірки і звичайні модники.
Джинси-кльош
Після того як Кендрік Ламар став першим сольним репером на Superbowl і вийшов на публіку у джинсах Celine — у світі народився новий тренд. Модники і модниці у всьому світі активно стилізували цю забуту модель з різними луками. Знайти подібні джинси можна вже у кожного бренду і вони більше не асоціюються із нульовими — ця модель дійсно пережила ренесанс.
Лабубу
Брелоки на сумки набули такої популярності 2025 року, що породили нове божевілля — іграшки лабубу, які продавав Pop Mart. Масове божевілля набуло такого масштабу, що іграшки дуже виросли у ціні, але купити їх було практично неможливо. З лабубу на публіці активно з’являлися зірки і інфлюєнсери.
Ляпанці
Різноманітні варіанти літнього взуття без задників стало дуже популярним 2025 року, та особливою любов’ю були відмічені в’єтнамки. Моментом, який ознаменував новий статс цього взуття стала поява актора Джонатана Бейлі у в’єтнамках на прем’єрі у Лондоні.
Яскраво-червоний колір
Червоний колір дійсно заявив про себе цього року — вогненний, впевнений і такий, який неможливо ігнорувати. Цей відтінок активно обирали зірки для своїх світських виходів, а також у стритстайл луках. Тіж хто не наважувався на монохромні червоні луки не нехтував акцентними деталями цього кольору.
Шуби із екохутра
Пухнасті хутряні шуби зі штучного хутра — головний тренд зими, який носили звичайні жінки і голлівудські знаменитості. Плюшеві і більш пухнасті шуби можна зустріти у багатьох демократичних брендів, а також у люксових, що робило цю трендову річ доступною для будь-якого гаманця.