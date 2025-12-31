ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
2 хв

Лабубу, пухнасті шуби і джинси Кейндріка Ламара: топ-5 модних речей, від яких світ шаленів 2025 року

Модні тренди 2025 року були оригінальними і зовсім непередбачуваними. Оскільки рік добігає кінця, пропонуємо озирнутися назад і згадати речі, які купували зірки і звичайні модники.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Модні тренди 2025 року

Модні тренди 2025 року

Джинси-кльош

Після того як Кендрік Ламар став першим сольним репером на Superbowl і вийшов на публіку у джинсах Celine — у світі народився новий тренд. Модники і модниці у всьому світі активно стилізували цю забуту модель з різними луками. Знайти подібні джинси можна вже у кожного бренду і вони більше не асоціюються із нульовими — ця модель дійсно пережила ренесанс.

Кендрік Ламар / © Getty Images

Кендрік Ламар / © Getty Images

Лабубу

Брелоки на сумки набули такої популярності 2025 року, що породили нове божевілля — іграшки лабубу, які продавав Pop Mart. Масове божевілля набуло такого масштабу, що іграшки дуже виросли у ціні, але купити їх було практично неможливо. З лабубу на публіці активно з’являлися зірки і інфлюєнсери.

Лабубу на сумці / © Getty Images

Лабубу на сумці / © Getty Images

Ляпанці

Різноманітні варіанти літнього взуття без задників стало дуже популярним 2025 року, та особливою любов’ю були відмічені в’єтнамки. Моментом, який ознаменував новий статс цього взуття стала поява актора Джонатана Бейлі у в’єтнамках на прем’єрі у Лондоні.

Акторки фільму «Світ Юрського періоду: Відродження» / © Associated Press

Акторки фільму «Світ Юрського періоду: Відродження» / © Associated Press

Яскраво-червоний колір

Червоний колір дійсно заявив про себе цього року — вогненний, впевнений і такий, який неможливо ігнорувати. Цей відтінок активно обирали зірки для своїх світських виходів, а також у стритстайл луках. Тіж хто не наважувався на монохромні червоні луки не нехтував акцентними деталями цього кольору.

Ріанна у червоній куртці Celine / © Getty Images

Ріанна у червоній куртці Celine / © Getty Images

Шуби із екохутра

Пухнасті хутряні шуби зі штучного хутра — головний тренд зими, який носили звичайні жінки і голлівудські знаменитості. Плюшеві і більш пухнасті шуби можна зустріти у багатьох демократичних брендів, а також у люксових, що робило цю трендову річ доступною для будь-якого гаманця.

Наталія Даєр у пухнатій шубі / © Getty Images

Наталія Даєр у пухнатій шубі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie