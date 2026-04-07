Лаконічні костюми і жіночні сукні з 3D-квітами: ANDRE TAN презентував нову колекцію

Основним кольором колекції став білий.

Аліна Онопа
Лаконічні костюми і жіночні сукні з 3D-квітами: ANDRE TAN презентував нову колекцію

Український бренд ANDRE TAN презентував нову колекцію Fleur de Lys, натхненну символом білої лілії — квітки чистоти, сили та відродження.

Біла лілія у цій історії — не просто декоративний елемент, а метафора. Вона символізує внутрішню рівновагу, витонченість і впевненість без демонстративності.

Ця колекція про тиху силу жінки, ясність і легкість у власному стилі. Про жінку, що не потребує зайвих акцентів, аби бути помітною, про крій та сучасну елегантність — естетику, яка є впізнаваною для бренду.

Основним кольором капсули став білий — багатошаровий, глибокий, живий, який підкреслює архітектуру силуетів і чистоту ліній.

У колекції представлені структуровані жакети, жіночні сукні, лаконічні костюми, легкі тканини з делікатною текстурою.

Квітковий мотив з’являється у деталях: аплікації, обʼємні елементи — як тонкий акцент, що підкреслює концепцію. Це про чистий аркуш, новий подих, легкість після складного періоду. Білий — це простір для себе та свого самовираження.

«Ця колекція про тишу, в якій народжується сила. Я свідомо обрав білий як основу, щоб показати архітектуру силуетів і чистоту жіночої енергії. Сьогодні жінка шукає не тренд, а стан. Fleur de Lys — це відповідь на запит про легкість, світло і впевненість у собі», прокоментував нову колекцію Андре Тан.

Сукні, костюми, жакети — усе побудовано на балансі: мʼякість тканини та впевненість силуету. Лілія зʼявляється у деталях — тонко та делікатно.

