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Легкі тканини, соковиті кольори та короткі топи: у Нью-Йорку представили колекцію Michael Kors весна-літо 2023

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Легкі тканини, соковиті кольори та короткі топи: у Нью-Йорку представили колекцію Michael Kors весна-літо 2023

Показ Michael Kors весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

У Нью-Йорку відбувся показ колекції знаменитого американського бренду.

Показ відбувався у Вест-Вілліджі, а подіум був прикрашений тропічними мотивами. Відпочинок, гламур та розкіш також "читалися" у представлених речах, адже вони поєднували у собі вечірню елегантність, строгість, прямі лінії, легкі тканини та елементи куротного життя.

Силуети моделей були легкими та зручними. Дизайнер представив багато варіантів жакетів, вечірніх суконь, вбрань для круїзного відпочинку, купальників та топів-бандо. Не обійшлося, звичайно ж, і без фірмових речей, розшитих паєтками, які вже стали візитівкою бренду.

Показ Michael Kors весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ Michael Kors весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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