Легкість, ніжність та драпірування: Модний дім Dior презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2024-2025

Оскільки захід проводився перед Олімпійськими іграми, які цього року будуть проводитись у Франції, дизайнерка вирішила переосмислити спортивний одяг і показати його через призму високої моди. За вбраннями, представленими на подіумі, помітно, що К'юрі надихалася Стародавньою Грецією, батьківщиною Олімпійських ігор, адже в багатьох виробах використовувалося драпування, білі та бежеві відтінки, золото, а також бретелі на одне плече.

Також на подіумі не побачити тісних чи незручних лукаів, оскільки дизайнерка зробила акцент на зручності — вільні сукні, тканини легкі та ніжні. Основне взуття на показі — сандалі на пласкій підошві та зі шнурівкою, також як у Стародавній Греції.

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Модного будинку Dior осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

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