Легінси повертаються у моду та змінюють правила гри

Ще вчора легінсам пророкували «кінець епохи», називали антитрендом і навіть приписували візуальне «старіння» образу. Але реальність виявилася складнішою, вони не зникли, а просто перестали бути одягом «на всі випадки життя». Сьогодні їх носять інакше ніж 15 років тому, комбінують і переосмислюють.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Легінси повертаються у моду / © Associated Press

Легінси — один із найстійкіших елементів сучасного гардероба. Вони пережили фітнес-бум 2010-х, пандемію, еру спорту та хвилю критики у медіа. Але жодна з цих змін не змогла їх повністю витіснити з моди.

Попри прогнози про «кінець епохи», індустрія лише адаптується, змінюються силуети, контексти носіння та сама ідея того, коли легінси доречні. І якщо раніше вони були «універсальними штанами», то сьогодні стають частиною складної модної системи з чіткими правилами стилізації, про це розповіло видання The Washington Post.

Міф про «смерть» легінсів

У медіапросторі останніх років не раз з’являлися заяви, що легінси втратили актуальність. Їх називали застарілими, «занадто звичними» і такими, що поступаються новим трендам, зокрема широким силуетам і вільним формам спортивного одягу.

Але паралельно з цими прогнозами відбувається інше: легінси залишаються базою у спортзалах, студіях йоги та пілатесу, а також у щоденних спортивних образах.

Фактично, йдеться не про зникнення, а про перерозподіл ролей.

Новий гардероб

Одна з головних причин трансформації — еволюція брендів і самого поняття спортивного стилю. Компанії, які довгий час асоціювалися з легінсами, почали розширювати асортимент, у них з’являються кардигани, блейзери, сукні, замість обтислих моделей — вільні силуети, а спортивний одяг поступово виходить за межі фітнес-контексту.

Паралельно інші бренди експериментують із новими формами, від об’ємних карго силуетів до структурованих тканин, які мають менш спортивний та «міський» вигляд. Це не відмова від легінсів, а розширення модної екосистеми.

Актуальність легінсів

Попри всі зміни є простір, де легінси залишаються безальтернативними — це спорт. У фітнес-студіях, залах для пілатесу та на тренуваннях вони залишаються базовою формою одягу. Особливо популярні варіанти:

  • укорочені моделі

  • однотонні чорні

  • комплекти легінси та топ.

Причина проста — функціональність. Вони зручні, не обмежують рухів і підтримують тіло під час навантаження.

Зникнення з повсякденного життя

Якщо у спорті їхні позиції стабільні, то у міському стилі ситуація інша. Сьогодні дедалі частіше їх замінюють широкі джинси, штани вільного крою, карго-силуети та структурованіші тканини.

Мода рухається у бік «розслабленої форми», де одяг не обтискає тіло, а створює силует навколо нього. Тому легінси поступово припиняють бути «всюдисущими» та стають контекстними.

Головне правило нової епохи

Сучасний модний консенсус можна сформулювати просто: проблема не у легінсах, а у тому, як їх носять. Сьогодні вони працюють інакше, наприклад, у спорті — так, як і раніше, у місті — лише у продуманих образах, а у вечірніх або офісних образах — з чіткою стилізацією.

Саме тому з’явився новий підхід, легінси більше не «основа гардероба», а елемент стилю, який потребує контексту.

Як їх носити сьогодні

Сучасні інтерпретації показують три основні напрями:

  1. Спортивний мінімалізм. Легінси та топ або спортивний комплект підходять для залу, ранкових тренувань і активного ритму.

  2. Урбаністичний стиль. Поєднання з блейзерами, довгими пальтами, черевиками чи високими чоботами.

  3. Ретрообрази. Відродження легінсів-кльош або зі штрипками, які відсилають до 80-х і 90-х.

Архівні силуети

Особливо цікавою тенденцією стало відродження моделей із минулого.

Розкльошені донизу легінси знову з’являються як повсякденний одяг, а версії зі штрипками, фіксацією під стопою, поступово повертаються у модні колекції. Їхня ідея проста, візуально подовжити ногу та додати образу нової геометрії.

Це не просто ностальгія, а спроба знайти баланс між комфортом і силуетністю.

Історія легінсів — це не історія зникнення тренду, а історія його еволюції. Вони більше не претендують на універсальність і не намагаються замінити всі інші штани. Натомість зайняли свою нішу: спорт, комфорт і продуманий щоденний стиль. Сьогодні модна формула проста: легінси не «вийшли з моди», вони припинили бути єдиним варіантом.

