Легкі мінісукні, комбінезони і накидки-кімоно: літній дроп від українського бренду

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Український бренд Ace випустив дроп Into the Calm, натхнений неквапливим літом, у якому цінність дня не вимірюється кількістю виконаних планів. Головною темою колекції стала можливість сповільнитися та насолодитися моментом без відчуття, що час минає даремно.

До лінійки увійшли легкі літні комплекти, шорти, вільні сорочки, топи, штани, мінісукні, комбінезони та накидки-кімоно. Речі можна комбінувати між собою, створюючи багатошарові образи для різних планів — від прогулянки містом до відпочинку біля моря.

Особливу увагу приділили натуральним матеріалам і фактурам. Текстуровані поверхні, делікатне мереживо, зав’язки та м’які об’єми формують вільні силуети, які легко адаптуються до настрою і ритму дня.

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Палітра дропу також підтримує його спокійну естетику. До неї увійшли молочний, піщаний, оливковий, глибокий графітовий і приглушений коричневий відтінки. Природні кольори гармонійно поєднуються між собою та підкреслюють лаконічність речей.

Колекція стала нагадуванням про те, що найкращі літні миті не завжди потребують насичених планів — іноді достатньо дозволити їм тривати трішки довше.

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