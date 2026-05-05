Легкі вітрівки і напівпрозорі спідниці: український бренд презентував нову колекцію

Реклама

Київський бренд одягу Khomusko презентував новий дроп, який отримав назву «Freedom to Live». Він присвячений жінці, яка ніколи не буває статичною. Вона змінює ролі, міста й настрої, а її гардероб — це жива реакція на цей ритм.

Колекція транслює ідею адаптивності як естетичної категорії — здатності змінюватися разом із обставинами, зберігаючи цілісність образу.

Центральне місце у дропі посідає гра фактур і нашарувань. Легкі вітрівки, що захищають від мінливості погоди, поєднуються з напівпрозорими спідницями, створюючи ефект візуальної невагомості.

Реклама

Напівпрозора спідниця стає головним медіумом стилізації: вона м’яко інтегрується у стримані денні сети, а в дуеті з міні та структурним верхнім одягом формує більш складний та динамічний силует.

Базові футболки і майки в основі колекції наче чисте полотно, що об’єднує ці елементи в цілісну систему, відкриту до будь-яких інтерпретацій.

Окремим акцентом дропу є декоративний ремінь для панчох — деталь, у якій утилітарність межує з провокацією. У міському контексті він працює як архітектурний пояс чи баска, додаючи образу структури.

Проте вдома, за зачиненими дверима, його роль змінюється — він стає частиною приватного сценарію. Це делікатний інструмент самовираження та спокуси, що підкреслює лінії тіла й нагадує: справжня сексуальність не потребує глядачів, вона належить лише вам.

Реклама

Новий дроп синхронізується з жінкою в її щоденному русі, нагадуючи, що справжній стиль починається там, де з’являється свобода бути собою.

Новини партнерів