Легкі вітрівки і напівпрозорі спідниці: український бренд презентував нову колекцію

До колекції увійшли речі, які легко підлаштовуються під ритм життя і настрій жінки.

Аліна Онопа
Київський бренд одягу Khomusko презентував новий дроп, який отримав назву «Freedom to Live». Він присвячений жінці, яка ніколи не буває статичною. Вона змінює ролі, міста й настрої, а її гардероб — це жива реакція на цей ритм.

Колекція транслює ідею адаптивності як естетичної категорії — здатності змінюватися разом із обставинами, зберігаючи цілісність образу.

Центральне місце у дропі посідає гра фактур і нашарувань. Легкі вітрівки, що захищають від мінливості погоди, поєднуються з напівпрозорими спідницями, створюючи ефект візуальної невагомості.

Напівпрозора спідниця стає головним медіумом стилізації: вона м’яко інтегрується у стримані денні сети, а в дуеті з міні та структурним верхнім одягом формує більш складний та динамічний силует.

Базові футболки і майки в основі колекції наче чисте полотно, що об’єднує ці елементи в цілісну систему, відкриту до будь-яких інтерпретацій.

Окремим акцентом дропу є декоративний ремінь для панчох — деталь, у якій утилітарність межує з провокацією. У міському контексті він працює як архітектурний пояс чи баска, додаючи образу структури.

Проте вдома, за зачиненими дверима, його роль змінюється — він стає частиною приватного сценарію. Це делікатний інструмент самовираження та спокуси, що підкреслює лінії тіла й нагадує: справжня сексуальність не потребує глядачів, вона належить лише вам.

Новий дроп синхронізується з жінкою в її щоденному русі, нагадуючи, що справжній стиль починається там, де з’являється свобода бути собою.

