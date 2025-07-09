Легкість, блиск і багато шику: бренд Chanel презентував колекцію от-кутюр осінь-зима 2025-2026

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

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Колекція стала останньою із семи, створених креативною студією бренду. Третій офіційний наступник Коко Шанель, модельєр Матьє Блазі, представить свою дебютну колекцію для Модного дому Chanel наприкінці вересня під час наступного сезону показів готового одягу у Парижі.

Цю ж колекцію було створено у вузькій палітрі бежевого, молочного, білого, чорного, також у багатьох дизайнах були присутні золото та срібло.

Замість туфель дизайнери бренду вирішили показати на подіумі чоботи світлих та чорних відтінків, а також у багатьох вечірніх вбраннях були присутні деталі у стилі ар-деко, атлас, а також декор лелытками, бісером та кристалами. Під час роботи дизайнери надихалися любов’ю Коко Шанель до природи.

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Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / © Associated Press