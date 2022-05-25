Лілія Пустовіт представила аксесуар, зроблений під час повномасштабної війни

30% від кожного продажу будуть відправлено на потреби української армії та гуманітарну допомогу.

Українська дизайнерка Лілія Пустовіт випустила новий аксесуар - шовкову жовто-блакитну хустку з флористичним принтом та віршів поетесси Ліни Костенко. За словами дизайнери, цей аксесуар символізує боротьбу і незламність українського народу.

"Сповнений гірких спогадів про війну "Мій перший вірш, написаний в окопі", волелюбний "Крила" та пронизаний любов'ю до рідної землі "Усе моє, все зветься Україна" - дозвіл на використання кожного з цих віршів надано поетесою особисто. Геніальні рядки прикрашають зображення квітів мімози - символу весни і надії, а в жовто-блакитному обрамленні хустки заховано послання "Віримо в Україну", - сказано у пості бренду в Instagram.

Також дизайнерка додала, що переосмислена культурна спадщина завжди була важливою складовою ідентичності бренду, а зараз її вивчення набуває нових сенсів для кожного українця. Дизайнерка Лілія Пустовіт впевнена, що багате минуле і сила поколінь - невичерпне джерело натхнення і міцний фундамент для будування щасливого майбутнього.

30% від кожного продажу хустки будуть відправлено на потреби української армії та гуманітарну допомогу цивільним, які її потребують. Ціна аксесуару 150 євро.

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