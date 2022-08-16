Лише за 24 долари: наречена купила сукню в секондхенді та перетворила її на весільне вбрання мрії

Сукня для головного дня в житті не обов'язково має бути дорогою чи дизайнерською і часто нареченим у пошуках їхньої ідеальної весільної сукні допомагають вінтажні магазини або навіть секондхенди.

Американка на ім'я Маранда Вандергріфф знає, як жити ощадливо. Протягом багатьох років дівчина та її сім'я беруть участь як моделі-добровольці у показі вінтажної моди в магазині Goodwill - це мережа американських секондхендів.

В інтерв'ю виданню Insider Маранда розповіла, що 2014 року вона приміряла весільну сукню в стилі 70-х із зубчастим оздобленням і з мереживною аплікацією спереду, але так і не одягла її на подіум. Після показу сукня була виставлена ​​на продаж за 30 доларів. Як модель, вона мала право на знижку 20%, тому купила ту весільну сукню лише за 24 долари.

"Я купила її, хоча не збиралася виходити заміж в той момент. Це був просто варіант, який я мала на майбутнє", - сказала дівчина.

Маранда Вандергріфф / Фото: tiktok.com/@marandavandy

У той час свого життя Маранда зустрічалася з хлопцем, який незабаром став її чоловіком. Пропозицію коханий зробив їй 2019 року, а влітку 2020 вони одружилися. Історія з сукнею набрала популярності в Мережі після того, як Маранда вирішила зняти відео про створення своєї сукні і виклала її в TikTok. За короткий час ролик завірусився.

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