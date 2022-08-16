Лише за 24 долари: наречена купила сукню в секондхенді та перетворила її на весільне вбрання мрії

Сукня для головного дня в житті не обов'язково має бути дорогою чи дизайнерською і часто нареченим у пошуках їхньої ідеальної весільної сукні допомагають вінтажні магазини або навіть секондхенди.
Американка на ім'я Маранда Вандергріфф знає, як жити ощадливо. Протягом багатьох років дівчина та її сім'я беруть участь як моделі-добровольці у показі вінтажної моди в магазині Goodwill - це мережа американських секондхендів.
В інтерв'ю виданню Insider Маранда розповіла, що 2014 року вона приміряла весільну сукню в стилі 70-х із зубчастим оздобленням і з мереживною аплікацією спереду, але так і не одягла її на подіум. Після показу сукня була виставлена на продаж за 30 доларів. Як модель, вона мала право на знижку 20%, тому купила ту весільну сукню лише за 24 долари.
"Я купила її, хоча не збиралася виходити заміж в той момент. Це був просто варіант, який я мала на майбутнє", - сказала дівчина.
У той час свого життя Маранда зустрічалася з хлопцем, який незабаром став її чоловіком. Пропозицію коханий зробив їй 2019 року, а влітку 2020 вони одружилися. Історія з сукнею набрала популярності в Мережі після того, як Маранда вирішила зняти відео про створення своєї сукні і виклала її в TikTok. За короткий час ролик завірусився.
@marandavandy Reply to @shaylynnwatkins8 Знайдено мій dream dress at pretty unusual store #weddingdress #vintageweddingdress #goodwillfinds #vintagewedding #weddingtok #thriftedwedding ♬ Enchanted Forest Walk (3 Min) - Cra
Вона розповіла, що коли настав час перешити сукню, вона звернулася за допомогою до мами та бабусі. У сукні дівчина вирішила змінити рукави, використавши для них мереживну тканину, яку її мама купила під час поїздки до Великої Британії 2020 року. Вандергріфф також використовувала у вбранні невеликі бусинки з весільної сукні своєї матері, пошитої вручну.
Нареченій, її мамі та бабусі знадобилося близько шести тижнів, щоб перешити сукню. Також вона розповіла, що 2019 року накидала ескіз образу, в якому хотіла б одружитися, і в результаті все вийшло ідеально.
"Весільна сукня була майже ідентична моєму першому баченню. Я була в захваті від того, що змогла втілити це бачення в життя", - сказала вона.
Читайте також: