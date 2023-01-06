Лише за 25 доларів: дівчина знайшла приголомшливу весільну сукню у секондгенді

Іноді у подібних магазинах можна знайти справжні скарби.
Під час шопінгу в секондгенді Goodwill, дівчина на ім'я Джулс вирішила приміряти весільну сукню, яка продавалася лише 25 доларів — це близько 900 гривень.
Вбрання модниці підійшло ідеально, а відео, після того, як вона його опублікувала в TikTok, стало вірусним. Багато користувачів соцмережі були в захваті від вбрання та його ціни.
Сукня була в ідеальному стані, у неї не було рукавів, а декольте та талію прикрашало мереживо. Також на спині вбрання були пришиті маленькі шифонові ґудзики. Хто дизайнер сукні невідомо, як і те, кому вона належала раніше.
@user6391846291 everything i want #fyp #DontQuitYourDaydream #UltaSkinTok #thrifting #fashion #goodwill ♬
Після того, як ролик завірусився, Джулс довелося написати в коментарях, що вона не купила сукню, а тільки вирішила приміряти.
А вам сподобалася ця сукня? Залиште свою реакцію нижче.
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