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Лише за 25 доларів: дівчина знайшла приголомшливу весільну сукню у секондгенді

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Перегляди
4393
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Лише за 25 доларів: дівчина знайшла приголомшливу весільну сукню у секондгенді

Іноді у подібних магазинах можна знайти справжні скарби.

Під час шопінгу в секондгенді Goodwill, дівчина на ім'я Джулс вирішила приміряти весільну сукню, яка продавалася лише 25 доларів — це близько 900 гривень.

Вбрання модниці підійшло ідеально, а відео, після того, як вона його опублікувала в TikTok, стало вірусним. Багато користувачів соцмережі були в захваті від вбрання та його ціни.

Сукня була в ідеальному стані, у неї не було рукавів, а декольте та талію прикрашало мереживо. Також на спині вбрання були пришиті маленькі шифонові ґудзики. Хто дизайнер сукні невідомо, як і те, кому вона належала раніше.

 

@user6391846291 everything i want #fyp #DontQuitYourDaydream #UltaSkinTok #thrifting #fashion #goodwill

Після того, як ролик завірусився, Джулс довелося написати в коментарях, що вона не купила сукню, а тільки вирішила приміряти.

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А вам сподобалася ця сукня? Залиште свою реакцію нижче.

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Дата публікації
Перегляди
4393
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