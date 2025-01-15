Лише за 25 доларів: наречена купила розкішну весільну сукню у комісійному магазині

Під час планування весілля не всі дівчата хочуть і тим паче можуть дозволити собі дороге вбрання. Дехто в пошуках вбрання для свята часто йде до комісійних магазинів, де знаходять приголомшливі сукні з історією чи справжній вінтаж, який просто чекав своєї зіркової миті.

Така історія сталася і з дівчиною на ім'я Джулія, яка випадково знайшла своє вбрання 30 грудня 2023 року в комісійний магазин Hospice of Palm Beach County Foundation Resale Shop у штаті Флорида. Вона побачила ідеальну весільну сукню, що висіла на одній із вішаків.

"Я переміряла багато суконь у бутиках і завжди знала, що хочу щось простіше, але позачасове", — розповіла вона виданню People. "Коли я побачила цю сукню в комісійному магазині, я одразу зрозуміла, що це та сама".

Завдяки щасливому випадку, "позачасова, елегантна і втілення мрії" сукня підійшла ідеально. "Я була б так розчарована, якби знайшла сукню своєї мрії в комісійному магазині, а вона не підійшла — на щастя, вона була ідеальною!" – продовжує Джулія. "На сукні була оригінальна бирка і нашивка знизу, щоб надати їй більше об'єму, і вона сиділа як влита".

Джулія також згадувала, як вийшла з примірювальної, щоб показати сукню сестрам, матері та свекрусі, і всі погодилися, що вона пошита спеціально для неї.

"Ми всі знали, що це ідеальна сукня", — каже Джулія. "Я навіть не подивилася на цінник. У всіх нас відвисли щелепи, коли ми зрозуміли, що вона коштує лише 25 доларів, ми не могли повірити своїм очам".

Єдина зміна, яка була зроблена в сукні, це невелике припасування бретелів. Потім її віддали до хімчистки, де її професійно почистили та відпрасували перед важливим днем.

Особливим штрихом до вбрання нареченої стало те, що вона доповнила свою весільну сукню фатою, пошитою її бабусею, яка використовувала мереживо від весільної сукні матері Джулії 1995 року.

Наречена Джулія/фото: tiktok.com/@juliasjems

Наречена Джулія/фото: tiktok.com/@juliasjems

Наречена Джулія/фото: tiktok.com/@juliasjems

Наречена Джулія/фото: tiktok.com/@juliasjems

Наречена Джулія/фото: tiktok.com/@juliasjems

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