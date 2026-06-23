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- Школа стилю
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Літні аксесуари 2026: Андре Тан розповів, які прикраси й окуляри стали головними мікротрендами сезону
Дизайнер назвав цікаві деталі, які формуватимуть літній стиль 2026 року.
Каблучки на пальцях ніг
Цей мікротренд більше про естетику, ніж про практичність. Вигляд має максимально інстаграмний, особливо у відкритому взутті. Часто комбінується з мінімалістичним педикюром.
Морські мотиви
Прикраси з мушлями, підвіски, сережки — один із головних літніх акцентів. Вигляд має максимально природній, наче ви щойно з узбережжя. Ідеально до легких суконь, лляних костюмів і засмаглої шкіри.
Великі окуляри
Максимальний розмір, прості форми, легкий вінтажний ефект. Це не просто захист від сонця, а ключовий акцент образу. Мають гарний вигляд як у мінімалізмі, так і в більш «хаотичних» літніх стилях.
Браслети на ногу
Тонкі або масивні анклети повертаються як помітний літній акцент. Це той елемент, який одразу «збирає» образ, особливо з сандалями, босоніжками або мінімалістичними кедами.
Перли
Носіть як щоденний аксесуар. Перлинні кольє, браслети, каблучки — тепер це не про строгість, а про м’яку, чисту естетику літа. Добре працює як контраст до кежуал луків.