Літні аксесуари 2026: Андре Тан розповів, які прикраси й окуляри стали головними мікротрендами сезону

Андре Тан

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Каблучки на пальцях ніг

Цей мікротренд більше про естетику, ніж про практичність. Вигляд має максимально інстаграмний, особливо у відкритому взутті. Часто комбінується з мінімалістичним педикюром.

Морські мотиви

Прикраси з мушлями, підвіски, сережки — один із головних літніх акцентів. Вигляд має максимально природній, наче ви щойно з узбережжя. Ідеально до легких суконь, лляних костюмів і засмаглої шкіри.

Великі окуляри

Максимальний розмір, прості форми, легкий вінтажний ефект. Це не просто захист від сонця, а ключовий акцент образу. Мають гарний вигляд як у мінімалізмі, так і в більш «хаотичних» літніх стилях.

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Браслети на ногу

Тонкі або масивні анклети повертаються як помітний літній акцент. Це той елемент, який одразу «збирає» образ, особливо з сандалями, босоніжками або мінімалістичними кедами.

Перли

Носіть як щоденний аксесуар. Перлинні кольє, браслети, каблучки — тепер це не про строгість, а про м’яку, чисту естетику літа. Добре працює як контраст до кежуал луків.

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