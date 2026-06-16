Літні куртки, які ідеально доповнять ваш образ: модні варіанти на прохолодні вечори

Джингл Ван / © Associated Press

Реклама

Мода літа 2026 року пропонує відмовитися від компромісів між комфортом і стилем. Якщо раніше верхній одяг сприймався лише як практична необхідність, сьогодні він став повноцінною частиною образу. На подіумах, у стрітстайлі та гардеробах зірок усе частіше з’являються легкі куртки, які працюють як модний акцент.

Від спортивних вітрівок до елегантних тренчів, видання InStyle розповіло про головні моделі сезону, які варто взяти із собою у відпустку чи носити у місті.

Вітрівка

Спортивна естетика продовжує домінувати у моді. Цього літа вітрівки носять не лише з кросівками чи спортивними штанами, а й поєднують із романтичними спідницями, шовковими сукнями та жіночними аксесуарами.

Реклама

Саме такий контраст став одним із найпомітніших трендів після показів сезону весна-літо 2026, де спортивний верх зустрівся з витонченими силуетами.

Лляний жакет

Якщо існує ідеальна річ для літа, то це лляний жакет. Натуральна тканина дозволяє шкірі дихати навіть у спеку, а вільний крій додає образу невимушеності.

Поєднуйте його з джинсами, білою майкою, лляними шортами чи сатиновою спідницею. Ефект дорогого літнього гардероба гарантований.

Жакет із китайськими застібками

Одним із найцікавіших трендів сезону стали моделі з характерними застібками-«жабками», натхненні традиційним китайським одягом. Такі жакети вирізняються легкою конструкцією та незвичайними деталями, які миттєво роблять образ актуальним.

Реклама

Це чудовий вибір для тих, хто хоче додати гардеробу культурної глибини та модної індивідуальності.

Тренч

Є речі, які не виходять із моди, і тренч належить саме до них. Короткий чи довгий, бежевий чи кольоровий, він залишається універсальним рішенням для міжсезоння та прохолодних літніх вечорів.

До того ж тренч легко комбінується практично з будь-яким образом, від джинсового монохрому до вечірньої сукні.

Яскравий светр

Іноді роль куртки може виконати легкий трикотажний светр. Його можна накинути на плечі, зав’язати на талії чи носити поверх сукні.

Реклама

Дуже актуальні цього літа кольорові моделі, від лимонного до небесно-блакитного. Вони освіжають навіть найпростішу базу.

Легка шкіряна куртка

Якщо йдеться про тонкі та м’які моделі. Сучасні шкіряні куртки значно легші за свої зимові аналоги та чудово поєднуються з літніми тканинами.

Особливо ефектний вигляд вони мають у комбінації з сукнями у горох, мереживом або напівпрозорими фактурами.

Пончо

Мода початку 2000-х продовжує надихати дизайнерів, а разом із нею повертається й пончо. Цей елемент гардероба однаково доречний на морському узбережжі, у горах чи під час прогулянок містом.

Реклама

Легкі моделі з натуральних тканин стануть стильною альтернативою звичайним кардиганам.

Спортивна кофта на блискавці

Звичайний худі поступається місцем витонченішій версії — спортивній кофті на блискавці. Завдяки приталеному силуету вона має значно акуратніший вигляд, але зберігає комфорт спортивного одягу.

Особливо популярні моделі з високим коміром та ретро-настроєм, які чудово вписуються в естетику сучасного стрітстайлу.

Літо 2026 року вкотре доводить, що стиль не закінчується там, де починається практичність. Правильно підібрана легка куртка не лише захистить від прохолоди, а й зробить образ продуманішим та моднішим.

Реклама

Новини партнерів