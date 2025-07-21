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- Школа стилю
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Літній гардероб 2025: Андре Тан розповів, як правильно поєднувати речі, щоб мати "дорогий" вигляд
Літній гардероб — це не лише про легкість, а про вміння поєднувати комфорт, елегантність і правильні акценти.
Тому дизайнер Андре Тан дав поради, що допоможуть мати стильний та «дорогий» вигляд навіть біля басейну чи на пляжі.
1. Головні убори: стиль + захист
Обирайте капелюхи з натуральних матеріалів — солома, льон. Вони не лише захищають від сонця, а й додають образу аристократичного вайбу.
Ідеальні кольори: пастель, пісочний, білий або класичний чорний.
Форма: легка, не громіздка, з чіткою лінією крисів.
2. Тканини — це ваша головна інвестиція
Топ-3 для літнього гардеробу:
Льон — текстурний, «дихає», має преміальний вигляд.
Шовк — для вечірніх виходів або легких хусток.
Бавовна — лише високої якості, зі щільним плетінням, щоб не втрачала форму.
Формула образу: натуральна тканина + простий крій = візуально дуже дорого.
3. Кольорова палітра
Найдорожчий вигляд мають пастельні й припилені відтінки: м’ятний, лавандовий, блакитний, пісочний, біло-молочний.
Яскраві акценти можуть бути, але один: сумка, сережки або хустка — не все одразу.
4. Взуття
Літнє взуття має бути:
мінімалістичним;
зі шкіри або замші;
в нейтральних тонах (беж, карамель, пісочний).
Ідеальні варіанти: мюлі, сандалі без декору, естетичні сліпони.
5. Аксесуари
Не забувай про:
ретроокуляри;
тонкі прикраси (одна зона акценту);
шовкову хустку на голову або на ручку сумки.