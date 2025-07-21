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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
480
Час на прочитання
1 хв

Літній гардероб 2025: Андре Тан розповів, як правильно поєднувати речі, щоб мати "дорогий" вигляд

Літній гардероб — це не лише про легкість, а про вміння поєднувати комфорт, елегантність і правильні акценти.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Тому дизайнер Андре Тан дав поради, що допоможуть мати стильний та «дорогий» вигляд навіть біля басейну чи на пляжі.

1. Головні убори: стиль + захист

Обирайте капелюхи з натуральних матеріалів — солома, льон. Вони не лише захищають від сонця, а й додають образу аристократичного вайбу.

Ідеальні кольори: пастель, пісочний, білий або класичний чорний.

Форма: легка, не громіздка, з чіткою лінією крисів.

2. Тканини — це ваша головна інвестиція

Топ-3 для літнього гардеробу:

  • Льон — текстурний, «дихає», має преміальний вигляд.

  • Шовк — для вечірніх виходів або легких хусток.

  • Бавовна — лише високої якості, зі щільним плетінням, щоб не втрачала форму.

Формула образу: натуральна тканина + простий крій = візуально дуже дорого.

3. Кольорова палітра

Найдорожчий вигляд мають пастельні й припилені відтінки: м’ятний, лавандовий, блакитний, пісочний, біло-молочний.

Яскраві акценти можуть бути, але один: сумка, сережки або хустка — не все одразу.

4. Взуття

Літнє взуття має бути:

  • мінімалістичним;

  • зі шкіри або замші;

  • в нейтральних тонах (беж, карамель, пісочний).

Ідеальні варіанти: мюлі, сандалі без декору, естетичні сліпони.

5. Аксесуари

Не забувай про:

  • ретроокуляри;

  • тонкі прикраси (одна зона акценту);

  • шовкову хустку на голову або на ручку сумки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
480
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