Літній гардероб 2025: Андре Тан розповів, як правильно поєднувати речі, щоб мати "дорогий" вигляд

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Тому дизайнер Андре Тан дав поради, що допоможуть мати стильний та «дорогий» вигляд навіть біля басейну чи на пляжі.

1. Головні убори: стиль + захист

Обирайте капелюхи з натуральних матеріалів — солома, льон. Вони не лише захищають від сонця, а й додають образу аристократичного вайбу.

Ідеальні кольори: пастель, пісочний, білий або класичний чорний.

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Форма: легка, не громіздка, з чіткою лінією крисів.

2. Тканини — це ваша головна інвестиція

Топ-3 для літнього гардеробу:

Льон — текстурний, «дихає», має преміальний вигляд.

Шовк — для вечірніх виходів або легких хусток.

Бавовна — лише високої якості, зі щільним плетінням, щоб не втрачала форму.

Формула образу: натуральна тканина + простий крій = візуально дуже дорого.

3. Кольорова палітра

Найдорожчий вигляд мають пастельні й припилені відтінки: м’ятний, лавандовий, блакитний, пісочний, біло-молочний.

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Яскраві акценти можуть бути, але один: сумка, сережки або хустка — не все одразу.

4. Взуття

Літнє взуття має бути:

мінімалістичним;

зі шкіри або замші;

в нейтральних тонах (беж, карамель, пісочний).

Ідеальні варіанти: мюлі, сандалі без декору, естетичні сліпони.

5. Аксесуари

Не забувай про:

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ретроокуляри;

тонкі прикраси (одна зона акценту);

шовкову хустку на голову або на ручку сумки.