Лляні костюми і сукні з вирізами: нова колекція від українського бренду

Дроп подумки переносить у безтурботне літо в Одесі.

Український бренд BEOMDSGN презентував нову колекцію під назвою Resort Stories, присвячену Одесі. На її створення дизайнерів надихнула краса рідного міста: узбережжя Чорного моря, піщаний пляж, хвилі і плетена сумка зі свіжими фруктами.

До лінійки увійшли лляні костюми, які складаються із сорочок оверсайз і штанів вільного крою, що представлені у двох кольорах – бежевому і пастельно-жовтому.

Вони стануть чудовим варіантом образу для спекотної погоди: під час прогулянки, походу на пляж чи до кав'ярні, на побачення або для подорожі.

Представлені також об’ємні футболки: білі, лимонні і темно-сірі мають принти з одеським вайбом, а виварені з розрізами – навіюють естетику гранж.

Не оминули увагою і довгі сукні, які добре підкреслюють силует. Вони не сковують рухи і додають образу легкої романтичності.

Колірний спектр поєднує у собі базові відтінки та леопардові принти.

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