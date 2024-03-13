Скласти футболку, як у магазині: блогерка показала кілька простих кроків

Складання футболки - це проста річ, але часто ми зіштовхуємося з проблемою, коли наші зусилля здаються марними, і ми отримуємо непристойний клубок тканини замість чітко зібраної футболки. Експертка зі стилю та жіночності демонструє як зробити гардероб більш організованим та естетичним.

Секрет ідеально складеної футболки полягає в простому, але ефективному підході.

Покладіть футболку на плоску поверхню зі спиною догори. Намалюйте уявні лінії згину на тканині, які починаються від кінця горловини і простягаються до нижнього краю футболки. Потім складіть футболку по цим лініям, спочатку з одного боку, а потім з іншого, навпіл. Такий метод дозволить досягти ідеально рівних складок і збереже форму футболки.

Тепер кожен може відтворити ідеально складену футболку, як у магазині, лише за допомогою кількох простих кроків. Насолоджуйтеся чистотою і порядком у вашому гардеробі з новим методом складання одягу.

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