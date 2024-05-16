Мала ефектний вигляд: відома продюсерка сяяла у Каннах у сукні від Андре Тана

На цьогорічному Каннському кінофестивалі можна було побачити красунь у вбраннях від українських брендів.

Червона доріжка Каннського кінофестивалю – це чудова можливість для зіркових красунь продемонструвати найкращі свої вбрання.

У другий день кінофестивалю, в який презентували позаконкурсний фільм "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", свої ефектні образи продемонстрували: Аня Тейлор-Джой у сукні-бюстьє кольору шампань від Christian Dior, Наомі Кемпбелл у вінтажній сукні Chanel, Грета Гервіг у червоній обтислій сукні з глибоким декольте Armani Privé та інші.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Грета Гервіг / Фото: Associated Press

Нашу увагу привернув ще один красивий аутфіт. Продюсерка українського походження, засновниця "Оскару для блогерів" WIBA Awards Марія-Гражина Чаплін сяяла на червоній доріжці у синій асиметричній сукні з паєтками з колекції Atelier Andre Tan під назвою "Глибокий океан", яку дизайнер представив у шоурумі в Парижі. Вбрання мало прозору накидку на одне плече і високий розріз.

Марія-Гражина Чаплін / Фото: Getty Images

Лук Чаплін доповнила білими рукавичками, клатчем, інкрустованим кристалами, і слінгбеками зі стразами.

"Море і вода завжди очищують людей і простір довкола нас. Це саме те, чого потребує наша країна зараз: не тільки допомоги, а й очищення. Власне, ця ідея і стала натхненням для концепції та кольорових рішень колекції. Для мене велика честь, що Марія-Гражина Чаплін обрала сукню українського дизайнера, адже fashion-спільнота завжди уважно слідкує за хроніками і червоними доріжками Каннського фестивалю. Гадаю, це знак уваги і підтримки української моди", – поділився Андре Тан.

Нагадаємо, бельгійська модель Роуз Бертрам з'явилася у Каннах у червоній корсетній сукні з пишною спідницею і шнурівкою на спині, яку спеціально для неї створив український бренд WONÀ Concept.

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