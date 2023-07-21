Мала приголомшливий вигляд: наречена одягла атласну сукню бабусі, яка зберігалася в її сім'ї 73 роки

Довга атласна сукня була куплена бабусею нареченої 1949 року за 200 доларів у невеликому бутику.
Іноді рішення одягнути сукню мами чи бабусі добре економить бюджет багатьом нареченим, оскільки ця покупка – одна з найбільших витрат на святі. Так сталося і з 39-річною нареченою на ім'я Ніколь Дворак, яка 2022 року вийшла заміж за 41-річного Раяна Блоку, йдеться у виданні Wales Online.
Жінка випадково дізналася, що її двоюрідна сестра Карен все ще зберігає сімейну реліквію — сукню бабусі після того, як вона одягла її на своє весілля 1983 року.
Це була довга атласна сукня зі шлейфом і довгими рукавами, яку бабуся Ніколь — Полін — купила 1949 року за 200 доларів у невеликому весільному бутіку.
"Я не знала, чи хочу я носити її, тому що на той час вона мені не дуже підходила, тому що була надто коротка і не застібалася ззаду. Тому я сказала, що все одно віднесу її до кравчині, щоб побачити, що можна зробити", — сказала Ніколь.
Від початкового свого вигляду сукня зараз трохи відрізняється, адже в ній виходило заміж п'ять жінок у їхній родині і всі вони вносили трохи змін у вбрання, підганяючи його під себе.
Наймасштабніша зміна трапилася, коли двоюрідна сестра Ніколь — Карен — виявила перед своїм весіллям, що рукави вбрання пошкоджені, тому її мама переробила їх додавши вставки з прозорого мережива на них та на спину.
На Ніколь сукня була малою, тому вона віднесла вбрання до кравчини, щоб підігнати по фігурі. Таким чином, щоб вбрання застібалося на ній, зі спини прибрали мереживо і зробили її повністю відкритою.
Також вбрання було трохи коротким для нареченої, тому вона вирішила додати спереду елегантний розріз.
"Загалом витрати на пошиття склали 500 доларів, що було великою економією, оскільки одна нова сукня, яка мені сподобалася, коштувала 1200 доларів. Я просто не могла собі дозволити витрачати стільки грошей", — сказала Ніколь.
Бабуся Ніколь так і не побачила її у цьому весільному вбранні, оскільки померла у 2012 році, але батько нареченої зазначив, що був дуже радий побачити дочку у сукні своєї матері.
"Я мала честь продовжити 72-річну традицію. Я п'ята, але сподіваюся не остання. Сказати "так" моїй бабусиній сукні було легко, і я знаю, що вона спостерігала за мною, тому я сподіваюся, що вона не заперечувала, що я додала розріз і вирізала спину", — написала жінка в Instagram.
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