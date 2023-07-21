Мала приголомшливий вигляд: наречена одягла атласну сукню бабусі, яка зберігалася в її сім'ї 73 роки

Іноді рішення одягнути сукню мами чи бабусі добре економить бюджет багатьом нареченим, оскільки ця покупка – одна з найбільших витрат на святі. Так сталося і з 39-річною нареченою на ім'я Ніколь Дворак, яка 2022 року вийшла заміж за 41-річного Раяна Блоку, йдеться у виданні Wales Online.

Жінка випадково дізналася, що її двоюрідна сестра Карен все ще зберігає сімейну реліквію — сукню бабусі після того, як вона одягла її на своє весілля 1983 року.

Це була довга атласна сукня зі шлейфом і довгими рукавами, яку бабуся Ніколь — Полін — купила 1949 року за 200 доларів у невеликому весільному бутіку.

Бабуся Ніколь Полін/фото: instagram.com/ncldwrk

"Я не знала, чи хочу я носити її, тому що на той час вона мені не дуже підходила, тому що була надто коротка і не застібалася ззаду. Тому я сказала, що все одно віднесу її до кравчині, щоб побачити, що можна зробити", — сказала Ніколь.

Від початкового свого вигляду сукня зараз трохи відрізняється, адже в ній виходило заміж п'ять жінок у їхній родині і всі вони вносили трохи змін у вбрання, підганяючи його під себе.

фото: instagram.com/ncldwrk

фото: instagram.com/ncldwrk

Наймасштабніша зміна трапилася, коли двоюрідна сестра Ніколь — Карен — виявила перед своїм весіллям, що рукави вбрання пошкоджені, тому її мама переробила їх додавши вставки з прозорого мережива на них та на спину.

Карен у сукні бабусі/фото: instagram.com/ncldwrk

На Ніколь сукня була малою, тому вона віднесла вбрання до кравчини, щоб підігнати по фігурі. Таким чином, щоб вбрання застібалося на ній, зі спини прибрали мереживо і зробили її повністю відкритою.

фото: instagram.com/phillipryanblock

Також вбрання було трохи коротким для нареченої, тому вона вирішила додати спереду елегантний розріз.

фото: instagram.com/ncldwrk

"Загалом витрати на пошиття склали 500 доларів, що було великою економією, оскільки одна нова сукня, яка мені сподобалася, коштувала 1200 доларів. Я просто не могла собі дозволити витрачати стільки грошей", — сказала Ніколь.

фото: instagram.com/phillipryanblock

фото: instagram.com/phillipryanblock

фото: instagram.com/phillipryanblock

Бабуся Ніколь так і не побачила її у цьому весільному вбранні, оскільки померла у 2012 році, але батько нареченої зазначив, що був дуже радий побачити дочку у сукні своєї матері.

"Я мала честь продовжити 72-річну традицію. Я п'ята, але сподіваюся не остання. Сказати "так" моїй бабусиній сукні було легко, і я знаю, що вона спостерігала за мною, тому я сподіваюся, що вона не заперечувала, що я додала розріз і вирізала спину", — написала жінка в Instagram.

Читайте також: