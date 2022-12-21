Мала приголомшливий вигляд: наречена витратила на весільний образ лише 8 доларів

Коли наречена з Флориди опублікувала свою весільну сукню та її ціну, це привернуло увагу мільйонів. Багато хто відмітив, що її весільний стиль дуже схожий на сукню Меган Маркл від Givenchy.

Наречена зі США на ім'я Рейчел Коннілі продемонструвала, що не обов'язково витрачати купу грошей на весільну сукню, щоб бути, як кінозірка, на церемонії.

Дівчина поділилася в соцмережах своєю історією та двома вбраннями, які придбали у секондгенді – магазині Goodwill.

Перша сукня нареченої – це шовкове вбрання до кісточок і з невеликим рукавом у стилі флаттер. Попереду у цього вбрання було невелике драпування. Образ вона доповнила фатою, волосся розпустила та зробила дуже ніжний макіяж. Цей лук став Рейчел лише у 3 долари.

Відео, яким вона поділилася з весілля, стало вірусним, і багато хто в Мережі почав писати нареченій, що вона дуже схожа на Меган Маркл у день її весілля з принцом Гаррі, а її вбрання називали "просто ідеальним".

Весілля Рейчел Коннілі (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

Після основної церемонії Рейчел переодяглася в міні, яке їй стало лише в 5 доларів. Це вбрання вже мало пишні рукави, квадратне декольте, а його спідниця була декорована дрібними квітами.

Вбрання також ідеально сиділо на фігурі нареченої.

Весілля Рейчел Коннілі (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

Загалом дівчина витратила на дві свої весільні сукні із секондгенду 8 доларів, це близько 295 гривень.

Весілля Рейчел Коннілі (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

Через заощаджені гроші вона змогла купити чудові сукні для своїх подружок нареченої, які були в приголомшливому помаранчевому відтінку.

Весілля Рейчел Коннілі (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

Вона одягла ще одну мінісукню з Goodwill, але вже за 12 доларів. Спочатку вона була довгою, але Рейчел її вкоротила, а із залишків тканини зробила рукави.

Це вбрання було з вишивкою спереду та пір'ям, яке вона сама пришила.

Весілля Рейчел Коннілі (Rachel Connealy) / Фото: Rachel Connealy instagram.com/rachelmuse

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