Мала приголомшливий вигляд: наречена витратила на весільний образ лише 8 доларів

Коли наречена з Флориди опублікувала свою весільну сукню та її ціну, це привернуло увагу мільйонів. Багато хто відмітив, що її весільний стиль дуже схожий на сукню Меган Маркл від Givenchy.
Наречена зі США на ім'я Рейчел Коннілі продемонструвала, що не обов'язково витрачати купу грошей на весільну сукню, щоб бути, як кінозірка, на церемонії.
Дівчина поділилася в соцмережах своєю історією та двома вбраннями, які придбали у секондгенді – магазині Goodwill.
Перша сукня нареченої – це шовкове вбрання до кісточок і з невеликим рукавом у стилі флаттер. Попереду у цього вбрання було невелике драпування. Образ вона доповнила фатою, волосся розпустила та зробила дуже ніжний макіяж. Цей лук став Рейчел лише у 3 долари.
@rachelandnate Reply to @lacuele I thrifted this silk dress правою після того, як ви збираєтеся і still wore it for ceremony ❤️ #weddingdress ♬ original sound — Liah_19 — Isa_
Відео, яким вона поділилася з весілля, стало вірусним, і багато хто в Мережі почав писати нареченій, що вона дуже схожа на Меган Маркл у день її весілля з принцом Гаррі, а її вбрання називали "просто ідеальним".
Після основної церемонії Рейчел переодяглася в міні, яке їй стало лише в 5 доларів. Це вбрання вже мало пишні рукави, квадратне декольте, а його спідниця була декорована дрібними квітами.
@rachelandnate ви не знаєте, що ви збираєтеся на трикутник 2 weeks before your wedding #weddingdress ♬ original sound — Liah_19 — Isa_
Вбрання також ідеально сиділо на фігурі нареченої.
Загалом дівчина витратила на дві свої весільні сукні із секондгенду 8 доларів, це близько 295 гривень.
Через заощаджені гроші вона змогла купити чудові сукні для своїх подружок нареченої, які були в приголомшливому помаранчевому відтінку.
Вона одягла ще одну мінісукню з Goodwill, але вже за 12 доларів. Спочатку вона була довгою, але Рейчел її вкоротила, а із залишків тканини зробила рукави.
@rachelandnate Відповідь на @kaitlynncopher ♬ original sound — <3
Це вбрання було з вишивкою спереду та пір'ям, яке вона сама пришила.
Читайте також: