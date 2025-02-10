Мали моторошний виглляд: бренд Ashi Studio створив вбрання, яке прикрашали штучні собаки

Коли здається, що бренди нас уже нічим не можуть здивувати, хтось із них все ж таки вигадує щось настільки незвичайне, що привертає загальну увагу.

Так на Тижні моди в Парижі бренд Ashi Studio презентував колекцію Haute Couture весна-літо 2025. Шоу відбулося готелі Salomon de Rothschild, а головною родзинкою колекції стали аксесуари — штучні собаки.

Ashi Studio Haute Couture Spring-Summer 2025 / Фото: Getty Images

Чотири образи моделей були прикрашені невеликими собаками, які, попри реалістичність, насправді були зроблені повністю вручну з дерева та різних матеріалів. Головна мета виробу — вони мали повністю відповідати вбранню.

Ashi Studio Haute Couture Spring-Summer 2025 / Фото: Getty Images

Сам бренд пояснює вибір таких досить дивних прикрас просто — ця ідея прийшла, коли модельєр розглядав старі фотографії французьких дам, які несли в руках свого маленького собаку.

Ashi Studio Haute Couture Spring-Summer 2025 / Фото: Getty Images

Собаки виконані в чорних, білих та сірих кольорах та приголомшують реалістичністю. Однак вони не привертали багато уваги, а зливалися з виробами, і помытити їх можна було тільки якщо добре придивитися.

Ashi Studio Haute Couture Spring-Summer 2025 / Фото: Getty Images

На сторінці Instagram бренд показав, як створювалися ці незвичайні вироби.

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