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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
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52
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Мама перетворила свою весільну сукню на три сюрпризи для доньок: зворушлива історія родини підкорила Мережу

Замість звичних весільних подарунків дівчата отримали дещо значно цінніше — річ із сімейною історією, яка тепер супроводжуватиме кожну з них у новому етапі життя.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Мама перетворила свою весільну сукню на три сюрпризи для доньок

Мама перетворила свою весільну сукню на три сюрпризи для доньок

Весільна сукня, яку 38 років тому одягала Дена Кауфманн отримала нове життя — тепер її частинки належать трьом донькам жінки, які готуються до власних весіль. Зворушливий подарунок став несподіванкою для дівчат.

29-річна донька Дени — Гавріелла Кауфманн — заручилася у вересні 2025 року. Однією з перших речей, які вона зробила після заручин — приміряла весільну сукню своєї мами. Дівчина з дитинства пам’ятала це вбрання та мріяла колись відчути себе в ньому так само, як її мама на весільній фотографії. Втім, після примірки сукня знову повернулася до коробки і Гавріелла навіть не здогадувалася, що невдовзі побачить її в зовсім іншому вигляді.

До серпня 2026 року заручилися й дві доньки жінки — 30-річна Морія та 26-річна Даніелла. Саме тоді їхня мама вирішила здійснити задум, який готувала потай від усіх трьох — зробити з сукні подарунки для доньок.

Із сукні Дена пошила для доньок три весільні халати.

«Мама вручила кожній із нас по коробці, і спочатку ми подумали, що там, можливо, щось для дівчаток, які нестимуть квіти, — згадує Гавріелла. — Ми всі дивилися одна на одну в повному нерозумінні, намагаючись зрозуміти, що відбувається».

«Я зрозуміла, що справа насправді не в тканині, не в шовку чи органзі, чи в чомусь подібному. Справа в тому, що все це символізує, — сказала Дена. — Це символізує, по суті, 38 років любові та сміху, компромісів, наполегливості, дружби й сім’ї. Саме це ви хочете передати своїм дітям — а не сукню. Сукня лише символізує все це».

Три сестри були настільки зворушені вчинком матері, що не могли стримати сліз.

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