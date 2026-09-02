Мама перетворила свою весільну сукню на три сюрпризи для доньок: зворушлива історія родини підкорила Мережу

Мама перетворила свою весільну сукню на три сюрпризи для доньок

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Весільна сукня, яку 38 років тому одягала Дена Кауфманн отримала нове життя — тепер її частинки належать трьом донькам жінки, які готуються до власних весіль. Зворушливий подарунок став несподіванкою для дівчат.

29-річна донька Дени — Гавріелла Кауфманн — заручилася у вересні 2025 року. Однією з перших речей, які вона зробила після заручин — приміряла весільну сукню своєї мами. Дівчина з дитинства пам’ятала це вбрання та мріяла колись відчути себе в ньому так само, як її мама на весільній фотографії. Втім, після примірки сукня знову повернулася до коробки і Гавріелла навіть не здогадувалася, що невдовзі побачить її в зовсім іншому вигляді.

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До серпня 2026 року заручилися й дві доньки жінки — 30-річна Морія та 26-річна Даніелла. Саме тоді їхня мама вирішила здійснити задум, який готувала потай від усіх трьох — зробити з сукні подарунки для доньок.

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Із сукні Дена пошила для доньок три весільні халати.

«Мама вручила кожній із нас по коробці, і спочатку ми подумали, що там, можливо, щось для дівчаток, які нестимуть квіти, — згадує Гавріелла. — Ми всі дивилися одна на одну в повному нерозумінні, намагаючись зрозуміти, що відбувається».

«Я зрозуміла, що справа насправді не в тканині, не в шовку чи органзі, чи в чомусь подібному. Справа в тому, що все це символізує, — сказала Дена. — Це символізує, по суті, 38 років любові та сміху, компромісів, наполегливості, дружби й сім’ї. Саме це ви хочете передати своїм дітям — а не сукню. Сукня лише символізує все це».

Три сестри були настільки зворушені вчинком матері, що не могли стримати сліз.

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