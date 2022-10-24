Масі Найєм став обличчям нової мілітарі-колекції українського бренду

Правозахисник став обличчям колекції чоловічого одягу бренду Indposhiv і знявся у фотосесії.

Український бренд Indposhiv презентував нову кежуал-колекцію у стилі мілітарі. Головним героєм кампейну став Масі Найєм.

У мирному житті Масі був юристом та правозахисником, а наразі він є ветераном бойових дій на Донбасі, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну знову вступив до ЗСУ. Чоловік зі сталевим характером, який, попри все, не зламався і не зламається.

Колекція Casual є втіленням мужності та стилю у воєнні часи. І в кольорах, і в функціональності, і в зручності кожна річ (від піджаків і сорочок до штанів-карго) відповідає вимогам часу та настроям нації.

Особливої уваги заслуговують благодійні шовкові хустинки зі злободенними сюжетами, зокрема із Кримським мостом, який палає. 500 грн від вартості кожної з них бренд перераховує фонду "Повернись живим".

Крім нової колекції, бренд також представив виставку ексклюзивних світлин із Масі Найємом. У фотосесії правозахисник постав без пов'язки, яка прикривала його втрачене око.

Завтра, 25 жовтня, з 11:00 до 19:00 бренд Indposhiv влаштовує день відкритих дверей. Всі охочі можуть прийти подивитися нову колекцію та виставку знімків.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у серпні з'явився в оригінальній вишиванці кольору хакі від бренду Indposhiv виконаний у кольорі хакі. На виробі вишиті важливі речі сучасної української історії: танки, БТР, колоски пшениці та українці, які тримаються за руки.

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Читайте також: