Мати нареченої ридала від щастя: дівчина здивувала сім’ю та гостей, одягнувши особливу сукню, якій 30 років

Весільне плаття / © Credits

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Наречена на ім’я Рейчел Оус виявилася справжньою щасливицею, адже її мати не лише зберегла свою весільну сукню, а й подарувала її доньці. Мати Рейчел — Крістіна Фінні — вийшла заміж 1996 року в лаконічній сукні. Коли вона дала вбрання доньці, то думала, що вона його якось переробить чи одягне на вечірню частину свята, проте ніяк не очікувала, що Рейчел піде в її вбранні до вівтаря.

Наречена мала «підроблену» сукню, яку вона спеціально одягла перед церемонією для групових фото. Але перед самим початком дівчина переодяглася у сукню мами, повідомляє видання People.

Цю сукню пошила майже 30 років тому сестра Крістіни Фінні, а коли вбрання вирішила вдягнути вже Рейчел, вона знову звернулася до своєї тітки, щоб та внесла невеликі зміни — вкоротила рукав і підкоригувала довжину спідниці. В іншому сукня сиділа на нареченій як вилита.

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Коли Рейчел вийшла на публіку, її мати ридала від щастя. Вона була дуже рада і дуже зворушена вчинком доньки.