ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
1 хв

Мати нареченої ридала від щастя: дівчина здивувала сім’ю та гостей, одягнувши особливу сукню, якій 30 років

Сім’я була в захваті від вчинку дівчини, адже вбрання вона одягла у свій важливий та особливий день.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Весільне плаття

Весільне плаття / © Credits

Наречена на ім’я Рейчел Оус виявилася справжньою щасливицею, адже її мати не лише зберегла свою весільну сукню, а й подарувала її доньці. Мати Рейчел — Крістіна Фінні — вийшла заміж 1996 року в лаконічній сукні. Коли вона дала вбрання доньці, то думала, що вона його якось переробить чи одягне на вечірню частину свята, проте ніяк не очікувала, що Рейчел піде в її вбранні до вівтаря.

Наречена мала «підроблену» сукню, яку вона спеціально одягла перед церемонією для групових фото. Але перед самим початком дівчина переодяглася у сукню мами, повідомляє видання People.

Цю сукню пошила майже 30 років тому сестра Крістіни Фінні, а коли вбрання вирішила вдягнути вже Рейчел, вона знову звернулася до своєї тітки, щоб та внесла невеликі зміни — вкоротила рукав і підкоригувала довжину спідниці. В іншому сукня сиділа на нареченій як вилита.

Коли Рейчел вийшла на публіку, її мати ридала від щастя. Вона була дуже рада і дуже зворушена вчинком доньки.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie