Мерехтливі сукні, боді з вирізом і штани-палацо: новорічна колекція від українського бренду

Український бренд Fashionista презентував новорічну колекцію. У ній поєдналися мерехтливі текстури, елегантні силуети й лаконічна класика.

У дропі представлені довгі срібні сукні, текстуровані та гладкі сукні максі з елегантними розрізами, білі короткі сукні з пікантним декольте, боді з глибоким вирізом і лонгсліви.

Стилісти бренду радять поєднувати сріблясті топи з класичним низом – штанями-палацо або штанями-кльош. Так лук матиме витонченіший вигляд.

Родзинкою колекції є блискуча срібляста мінісукня з драпіруванням, яка точно не залишить її власницю непоміченою.

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