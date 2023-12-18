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Мерехтливі сукні, боді з вирізом і штани-палацо: новорічна колекція від українського бренду

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
134
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1 хв
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Мерехтливі сукні, боді з вирізом і штани-палацо: новорічна колекція від українського бренду

Новий кампейн бренду чудово передає новорічну атмосферу.

Український бренд Fashionista презентував новорічну колекцію. У ній поєдналися мерехтливі текстури, елегантні силуети й лаконічна класика.

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У дропі представлені довгі срібні сукні, текстуровані та гладкі сукні максі з елегантними розрізами, білі короткі сукні з пікантним декольте, боді з глибоким вирізом і лонгсліви.

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Стилісти бренду радять поєднувати сріблясті топи з класичним низом – штанями-палацо або штанями-кльош. Так лук матиме витонченіший вигляд.

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Родзинкою колекції є блискуча срібляста мінісукня з драпіруванням, яка точно не залишить її власницю непоміченою.

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Дата публікації
Перегляди
134
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