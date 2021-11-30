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Мереживні комплекти, боді та пояси зі стразами: лукбук новорічної колекції білизни від українського бренду

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Мереживні комплекти, боді та пояси зі стразами: лукбук новорічної колекції білизни від українського бренду

Новорічний кампейн Fox Lingerie

Бренд Fox Lingerie презентував сексуальну лінійку білизни.

Український бренд білизни Fox Lingerie презентував кампейн новорічної колекції, на створення якої надихнули чотири стихії природи — повітря, земля, вода та вогонь.

Новорічний кампейн Fox Lingerie / ©
Новорічний кампейн Fox Lingerie
Новорічний кампейн Fox Lingerie / ©
Новорічний кампейн Fox Lingerie
Новорічний кампейн Fox Lingerie / ©
Новорічний кампейн Fox Lingerie

Образи з лінійки показують, як чотири природні енергії можуть проявлятися у кожній жінці. Одні пригнічуються чи не розкриваються, інші — головні, хоча ключ до повного прийняття себе — прояв всіх сторін. Можна бути повітряною або приземленою в одній сфері життя, а в іншій — вогняною і сексуальною або плавною, наче вода.

Новорічний кампейн Fox Lingerie / ©
Новорічний кампейн Fox Lingerie
Новорічний кампейн Fox Lingerie / ©
Новорічний кампейн Fox Lingerie

Зміна зачіски, інша спідня білизна — і настрій з активної, імпульсивної та пристрасної стихії вогню змінюється на вільне та всюдисуще повітря. Кожна зможе обрати, якою їй бути у новому році.

Новорічний кампейн Fox Lingerie / ©
Новорічний кампейн Fox Lingerie
Новорічний кампейн Fox Lingerie / ©
Новорічний кампейн Fox Lingerie
Новорічний кампейн Fox Lingerie / ©
Новорічний кампейн Fox Lingerie

У колекцію увійшли боді, корсети, прикрашені камінням, мереживні комплекти, панчохи, мінімалістичні підтяжки та ефектні пояси зі стразами.

Новорічний кампейн Fox Lingerie / ©
Новорічний кампейн Fox Lingerie
Новорічний кампейн Fox Lingerie / ©
Новорічний кампейн Fox Lingerie
Новорічний кампейн Fox Lingerie / ©
Новорічний кампейн Fox Lingerie

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