Мереживні комплекти, боді та пояси зі стразами: лукбук новорічної колекції білизни від українського бренду

Мереживні комплекти, боді та пояси зі стразами: лукбук новорічної колекції білизни від українського бренду

Бренд Fox Lingerie презентував сексуальну лінійку білизни.

Український бренд білизни Fox Lingerie презентував кампейн новорічної колекції, на створення якої надихнули чотири стихії природи — повітря, земля, вода та вогонь.

Новорічний кампейн Fox Lingerie

Новорічний кампейн Fox Lingerie

Новорічний кампейн Fox Lingerie

Образи з лінійки показують, як чотири природні енергії можуть проявлятися у кожній жінці. Одні пригнічуються чи не розкриваються, інші — головні, хоча ключ до повного прийняття себе — прояв всіх сторін. Можна бути повітряною або приземленою в одній сфері життя, а в іншій — вогняною і сексуальною або плавною, наче вода.

Новорічний кампейн Fox Lingerie

Новорічний кампейн Fox Lingerie

Зміна зачіски, інша спідня білизна — і настрій з активної, імпульсивної та пристрасної стихії вогню змінюється на вільне та всюдисуще повітря. Кожна зможе обрати, якою їй бути у новому році.

Новорічний кампейн Fox Lingerie

Новорічний кампейн Fox Lingerie

Новорічний кампейн Fox Lingerie

У колекцію увійшли боді, корсети, прикрашені камінням, мереживні комплекти, панчохи, мінімалістичні підтяжки та ефектні пояси зі стразами.

Новорічний кампейн Fox Lingerie

Новорічний кампейн Fox Lingerie

Новорічний кампейн Fox Lingerie

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