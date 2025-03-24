Мереживні костюми і дуті жилети: український бренд презентував новий дроп

У презентованій колекції поєдналися делікатність і брутальність, легкість та архітектурна структура.

Львівський бренд C.ICON відкриває нову сторінку своєї історії. Повний рестайлінг – зміна форм та переосмислення ДНК бренду, де мінімалізм взаємодіє з драматичністю, а класика трансформується у контексті сьогодення.

Новий дроп марки поєднує делікатність і брутальність, легкість і архітектурну структуру. Легкі сатинові спідниці та мереживні сети з сорочкою контрастують із грубими бомберами й дутими жилетами.

Водночас стриманий сірий жакет, штани і лаконічні футболки додають базові акценти, які залишаються all time мастхевами будь-якого гардеробу. Це одяг, що працює в будь-якому контексті – від вечері у вишуканому ресторані до нічної атмосфери Рейтарської.

Палітра колекції точна й стримана: рожевий, сірий, бежевий, чорний, молочний, кемел – чисті відтінки без зайвих акцентів.

Нова лінійка – це гра контрастів, баланс простоти та складності, сенсу та форми, можливість бути різним і завжди залишатися собою.

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