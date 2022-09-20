Мереживо і спокусливі вирізи: український бренд презентував новий кампейн спідньої білизни

Український бренд з нагоди своєї річниці випустив дроп, який складається зі знакових моделей.

Бренд Fox Lingerie з нагоди свого семиріччя презентував кампейн, який складається із сімох нових та знакових для нього моделей.

Fox Lingerie

Білизна має спокусливі вирізи, гарне мереживо та неординарні акценти. Прозорі зони додають виробам сексуальності.

Fox Lingerie

Fox Lingerie

Fox Lingerie

До дропу увійшли моделі базових кольорів: чорного, білого і глибокого синього.

Fox Lingerie

Fox Lingerie

Fox Lingerie

Нагадаємо, бренд з’явився у 2015 році після Революції Гідності, історичної події для сучасної України. Засновниця бренду Юліана Гензель народилася та виросла в Луганську, але була вимушена покинути дім через окупацію, яка триває і донині. Упродовж всього шляху було багато складнощів, кризи, локдауни, але це не завадило бренду розвиватися.

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