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Мереживо і спокусливі вирізи: український бренд презентував новий кампейн спідньої білизни

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Мереживо і спокусливі вирізи: український бренд презентував новий кампейн спідньої білизни

Fox Lingerie

Український бренд з нагоди своєї річниці випустив дроп, який складається зі знакових моделей.

Бренд Fox Lingerie з нагоди свого семиріччя презентував кампейн, який складається із сімох нових та знакових для нього моделей. 

Fox Lingerie / ©
Fox Lingerie

Білизна має спокусливі вирізи, гарне мереживо та неординарні акценти. Прозорі зони додають виробам сексуальності.

Fox Lingerie / ©
Fox Lingerie
Fox Lingerie / ©
Fox Lingerie
Fox Lingerie / ©
Fox Lingerie

До дропу увійшли моделі базових кольорів: чорного, білого і глибокого синього.

Fox Lingerie / ©
Fox Lingerie
Fox Lingerie / ©
Fox Lingerie
Fox Lingerie / ©
Fox Lingerie

Нагадаємо, бренд з’явився у 2015 році після Революції Гідності, історичної події для сучасної України. Засновниця бренду Юліана Гензель народилася та виросла в Луганську, але була вимушена покинути дім через окупацію, яка триває і донині. Упродовж всього шляху було багато складнощів, кризи, локдауни, але це не завадило бренду розвиватися. 

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