Мереживо, прикрашене квітами і камінням: лукбук нової колекції білизни українського бренду

Літня колекція складається із комплектів на щодень.

Український бренд білизни Fox Lingerie презентував свою нову колекцію - першу за час війни.

До літньої лінійки увійшли як бестселери бренду, так і нові комплекти білизни з тонкого мережива, декоровані тендітними квітами та камінням.

Кольори колекції: чорний, червоний і бежевий.

Попри всі складнощі ведення бізнесу під час війни, пошкоджений магазин у Києві та повністю зруйнований у Харкові, бренд продовжує працювати та допомагати жінкам. З початку повномасштабної війни бренд запустив ініціативу допомоги біженкам та роздав понад 1000 комплектів білизни.

"Fox Lingerie був народжений через рік після того, як я залишила свій дім у Луганську. Ми ні на хвилину не зупинялись під час ковідних локдаунів. Зараз, під час війни, реалії набагато важчі, кожному українцю це зрозуміло. Але ми продовжуємо робити те, що вміємо, створюємо красиву та комфортну білизну на щодень, а не для особливих випадків. Під час війни кожна мить і кожен день стали в рази ціннішим", - розповіла засновниця бренду Юліана Гензель.

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