Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мереживо, рюші і пір'я: український бренд презентував нову колекцію весільних суконь

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
376
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мереживо, рюші і пір'я: український бренд презентував нову колекцію весільних суконь

Весільна колекція вийшла ніжною і розкішною.

Український бренд WONÀ Concept презентував нову весільну колекцію під назвою SIGNATURE. Вона входить до особливої лінійки WONÀ Atelier, вироби якої оздоблені крихітними деталями ручної роботи.

©
©

Колекція складається із суконь різних фасонів: А-силуету, "рибка", бальні, футляри, міді та мінівбрання.

©
©
©
©

Сукні прикрашені мереживом, рюшами, оборками, пір'ям, перлами і торочкою з бісеру. Розмаїття текстур, форм та елементів оздоблення вбрань захоплює.

©
©
©
©

Більшість суконь доповнені елементами, які знімаються: фатою, рукавами, спідницями і болеро. Тож наречені можуть органічно перетворити своє вбрання з традиційно-формального на більш вишукане для вечірніх урочистостей.

©
©
©
©

На створення кожного вбрання кравчині витрачають понад 80 годин кропіткої ручної роботи для втілення елегантного, ошатного та довершеного образу. Кожен виріб досконало підкреслює неповторність і грацію нареченої, розкриваючи її жіночу чарівність.

©
©
©
©
©

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
376
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація