Мереживо, рюші і пір'я: український бренд презентував нову колекцію весільних суконь

Український бренд WONÀ Concept презентував нову весільну колекцію під назвою SIGNATURE. Вона входить до особливої лінійки WONÀ Atelier, вироби якої оздоблені крихітними деталями ручної роботи.

Колекція складається із суконь різних фасонів: А-силуету, "рибка", бальні, футляри, міді та мінівбрання.

Сукні прикрашені мереживом, рюшами, оборками, пір'ям, перлами і торочкою з бісеру. Розмаїття текстур, форм та елементів оздоблення вбрань захоплює.

Більшість суконь доповнені елементами, які знімаються: фатою, рукавами, спідницями і болеро. Тож наречені можуть органічно перетворити своє вбрання з традиційно-формального на більш вишукане для вечірніх урочистостей.

На створення кожного вбрання кравчині витрачають понад 80 годин кропіткої ручної роботи для втілення елегантного, ошатного та довершеного образу. Кожен виріб досконало підкреслює неповторність і грацію нареченої, розкриваючи її жіночу чарівність.

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