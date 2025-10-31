Мереживна білизна, джинсова спідниця і мінісукня з флісу: нова колекція від київського бренду

Реклама

Український бренд U-R-SO вперше презентував мереживну білизну — лаконічну і вишукану. Вона виготовлена з найніжнішого мережива з повагою до тіла та почуттів жінки.

Доповненням до делікатних комплектів стала капсула одягу, до якої увійшли ключові для гардероба речі — сірий реглан, коротка спідниця з деніму, чорні штани з корсетним поясом і тепла та затишна мінісукня з флісу.

Щоб презентувати новинки, команда бренду запросила красуню з бездоганним смаком Галу Штор, яка стилізувала речі на власний манер. Результатом співпраці стали серія фото та відео, які надихають на сміливі й витончені поєднання.