- Категорія
- Школа стилю
- Час на прочитання
- 2 хв
Мереживні колготки повертаються — як носити трендовий аксесуар цього сезону
Мереживні колготки знову на піку моди, а натхнення для створення образів із ними модники черпають із серіалів на кшталт «Бріджертонів» та романтичної класики «Буремного перевалу».
Ще десять років тому колготки сприймалися виключно як базовий елемент гардероба. Прозорі чи чорні, вони виконували одну функцію — прикривали ноги.
Сьогодні ж мереживні колготки стали стильним аксесуаром, який додає характеру будь-якому образу. Вони можуть бути ніжними та романтичними чи яскравими та зухвалими, а їхня універсальність дозволяє експериментувати щодня. Вони здатні освіжити будь-який образ, водночас додати грайливості та елегантності, про це розповіло видання InStyle.
Як носити мереживні колготки
Моноколірний образ. Монохромні образи завжди безпрограшний варіант, наприклад, білі мереживні колготки з сукнею та пальто того ж відтінку створюють міський стильний образ. Додайте дизайнерську сумку та підбори, щоб образ мав завершений вигляд.
Під високі чоботи. Поєднання мереживних колготок і високих чобіт допомагає збалансувати текстури та кольори. Чорні колготки під чорні чоботи створюють основу, на якій можуть «сяяти» яскраві деталі образу.
Ремінці. Колготки на ремінці — тренд 80-х і 90-х років, який повернувся на подіуми та у гардероби модних дівчат. Вони підходять і для щоденного стилю, і для вечірніх модих образів, особливо з піджаком-сукнею та підборами.
Яскраві кольори. Щоб оживити образ, обирайте кольорові колготки, адже вони додадуть контрасту чи підкреслять аксесуари. Наприклад, червоні колготки під чорну сукню це завжди «вау» ефект.
З лоферами. Колготки та лофери — м’яка текстура з чіткими лініями. Поєднання з мініспідницею та шкіряною курткою створює міський шик, який підходить як для денних справ, так і для вечірки.
Ренесанс. Яскравий ефект «Бріджертонів» або «Буремного перевалу», коли саме колготки — центральний елемент образу. Носіть із костюмом двійкою, пишною сукнею чи баловою сукнею. Додайте бантики, рукавички та підбори, щоб завершити історичний образ.
Бохо. Для бохо-шику підходять легкі тканини. Наприклад, червоні мереживні колготки під сукню Chloé створюють романтичний ретро-настрій. Додайте підбори, яскраву сумку та червону помаду для повного ефекту.
З в’язаними речами. Колготки ідеально підходять для міжсезонного образу. Поєднуйте їх із затишним в’язаним одягом, мереживною спідницею, підборами та сумкою. Немає «злочину» у поєднанні різних мережив, навпаки, це додає образу глибини.
Під міні та шарування. Колготки можна одягати під мінісукні, спідниці з рюшами чи шорти з високою талією. Вони додають текстури та роблять образ завершеним.
Мереживні колготки — не просто елемент гардеробу, а аксесуар для самовираження. Вони дозволяють поєднувати романтичну естетику з міським шиком, створювати максималістичні образи чи додавати яскраві акценти до нейтрального аутфіту.
Якщо ви хочете відчути грайливість у стилі та не боїтеся експериментів, оберіть мереживні колготки, адже вони легко оновлять будь-який образ і зроблять його ідеальним для соцмереж.