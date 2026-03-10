Мереживні колготки / © Credits

Ще десять років тому колготки сприймалися виключно як базовий елемент гардероба. Прозорі чи чорні, вони виконували одну функцію — прикривали ноги.

Сьогодні ж мереживні колготки стали стильним аксесуаром, який додає характеру будь-якому образу. Вони можуть бути ніжними та романтичними чи яскравими та зухвалими, а їхня універсальність дозволяє експериментувати щодня. Вони здатні освіжити будь-який образ, водночас додати грайливості та елегантності, про це розповіло видання InStyle.

Як носити мереживні колготки

Моноколірний образ. Монохромні образи завжди безпрограшний варіант, наприклад, білі мереживні колготки з сукнею та пальто того ж відтінку створюють міський стильний образ. Додайте дизайнерську сумку та підбори, щоб образ мав завершений вигляд.

Під високі чоботи. Поєднання мереживних колготок і високих чобіт допомагає збалансувати текстури та кольори. Чорні колготки під чорні чоботи створюють основу, на якій можуть «сяяти» яскраві деталі образу.

Ремінці . Колготки на ремінці — тренд 80-х і 90-х років, який повернувся на подіуми та у гардероби модних дівчат. Вони підходять і для щоденного стилю, і для вечірніх модих образів, особливо з піджаком-сукнею та підборами.

Яскраві кольори. Щоб оживити образ, обирайте кольорові колготки, адже вони додадуть контрасту чи підкреслять аксесуари. Наприклад, червоні колготки під чорну сукню це завжди «вау» ефект.

З лоферами. Колготки та лофери — м’яка текстура з чіткими лініями. Поєднання з мініспідницею та шкіряною курткою створює міський шик, який підходить як для денних справ, так і для вечірки.

Ренесанс. Яскравий ефект «Бріджертонів» або «Буремного перевалу», коли саме колготки — центральний елемент образу. Носіть із костюмом двійкою, пишною сукнею чи баловою сукнею. Додайте бантики, рукавички та підбори, щоб завершити історичний образ.

Бохо . Для бохо-шику підходять легкі тканини. Наприклад, червоні мереживні колготки під сукню Chloé створюють романтичний ретро-настрій. Додайте підбори, яскраву сумку та червону помаду для повного ефекту.

З в’язаними речами. Колготки ідеально підходять для міжсезонного образу. Поєднуйте їх із затишним в’язаним одягом, мереживною спідницею, підборами та сумкою. Немає «злочину» у поєднанні різних мережив, навпаки, це додає образу глибини.

Під міні та шарування. Колготки можна одягати під мінісукні, спідниці з рюшами чи шорти з високою талією. Вони додають текстури та роблять образ завершеним.

Мереживні колготки — не просто елемент гардеробу, а аксесуар для самовираження. Вони дозволяють поєднувати романтичну естетику з міським шиком, створювати максималістичні образи чи додавати яскраві акценти до нейтрального аутфіту.

Якщо ви хочете відчути грайливість у стилі та не боїтеся експериментів, оберіть мереживні колготки, адже вони легко оновлять будь-який образ і зроблять його ідеальним для соцмереж.