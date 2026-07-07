Мереживо, яке робить навіть найпростіший образ розкішним: найромантичніший тренд літа

Фібі Дайневор / © Associated Press

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Літо — це пора, коли хочеться мінімум зусиль і максимум ефекту. У спекотні дні ми шукаємо речі, які дозволяють почуватися комфортно, але водночас мати стильний вигляд. Саме тому цього сезону дизайнери та модні інфлюенсери роблять ставку не на складні силуети, а на витончені деталі. Видання InStyle назвало мереживо одним з найвизначніших трендів сезону: романтичним, жіночним і напрочуд універсальним. Від суконь-комбінацій до штанів-капрі — воно легко інтегрується у повсякденний гардероб і додає образам особливого шарму.

Мереживне оброблення стало тією маленькою модною хитрістю, яка миттєво перетворює базові речі на елегантні образи. Колись воно асоціювалося переважно з білизною, але сьогодні впевнено виходить за межі будуара.

Від подіумів до стритстайлу

Цього сезону мереживне оброблення стало однією з головних тем показів Chloé, Fendi та Off-White. Дизайнери представили як мінісукні, так і довгі моделі з ним і довели, що ця деталь може бути доречною практично будь-де.

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Тренд підтримали й знаменитості на кшталт Кейт Мосс та Олівія Родріго. Вони також обирають сукні з мереживом у поєднанні з лаконічними туфлями на підборах, створюючи цим сучасні та стримано елегантні образи.

Головний висновок очевидний: мереживо припинило бути деталлю винятково вечірнього чи домашнього гардероба. Тепер воно легко адаптується до міського стилю, відпочинку та навіть офісних луків.

Майка з мереживом

Одним з найуніверсальніших придбань літа може стати топ або майка з мереживним обробленням. Їх можна носити самостійно у спекотні дні або поєднувати з жакетом чи легкою сорочкою. Такий топ має однаково вдалий вигляд із джинсами, класичними штанами, сандалями чи балетками.

Особливо актуальними цього літа стали асиметричні моделі, адже вони додають образу сучасності та модної недбалості.

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Сукня-комбінація з мереживом

Сукня у білизняному стилі вже давно стала літньою класикою. Її головна перевага — універсальність. Вдень вона чудово поєднується зі звичайними в’єтнамками чи сандалями, а ввечері достатньо змінити взуття на акуратні підбори та додати стильний клатч.

Саме мереживне оброблення робить таку сукню ще витонченішою і не перевантажує образ.

Шовкові шорти з мереживом

Мереживні шорти стали популярними завдяки образам Гейлі Бібер, а остаточно закріпила їхній статус Емма Робертс, коли з’явилася у шовкових мінішортах на фестивалі Revolve. Обидві знаменитості поєднували романтичне мереживо зі спортивними вітрівками, що створювало цікавий контраст між ніжністю і спортивною естетикою.

Такі шорти легко взяти з собою у відпустку, адже вони мають однаково гармонійний вигляд з купальником, об’ємною сорочкою чи простою футболкою.

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Спідниця з мереживом

Міді чи максі, пряма чи асиметрична — будь-яка спідниця з мереживним краєм має дорожчий і цікавіший вигляд. Щоб образ не був надто романтичним або у стилі пасторальної естетики, стилісти радять поєднувати її з легкими куртками, незвичайними туфлями та культовими аксесуарами.

Саме такий баланс робить образ схожим не на пікнік за містом, а на стритстайл із Тижня моди.

Туніка у бохо-стилі

Модники давно довели, що багатошаровість працює навіть улітку. Один з найактуальніших хитриків — носити довгу туніку чи легку сукню поверх штанів. Доповнити такий образ можна намистом із китицями, тонкою хусткою на шиї, шкіряною сумкою і сонцезахисними окулярами.

Як результат, виходить невимушений бохо образ із сучасним настроєм.

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Капрі з мереживом

Так, капрі досі викликають суперечки серед модників. Але саме цього літа вони несподівано повернулися до списку найактуальніших речей. Особливо ефектний вигляд мають моделі з мереживним обробленням.

Для сучасного міського образу їх можна комбінувати з футболкою з принтом, туфлями з загостреним носком, сумкою через плече та окулярами. Саме такі несподівані поєднання сьогодні мають найактуальніший вигляд.

Мереживо — один із тих трендів, які не потребують кардинального оновлення гардероба. Достатньо однієї правильної речі, щоб навіть найпростіший літній комплект заграв по-новому.

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