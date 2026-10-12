Мереживо, винні відтінки та жіночні силуети: осінньо-зимова колекція від українського бренду

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Восени хочеться огорнутися м’яким трикотажем, але водночас залишити в гардеробі місце для виразних і жіночних образів. На цьому поєднанні український бренд GEPUR побудував нову осінньо-зимову колекцію Soft Embrace.

Її основою стали сукні з моделювальними швами, які підкреслюють силует. Приталені моделі доповнили розслабленими трикотажними костюмами, що залишають свободу руху. В колекції є вбрання для насичених робочих днів, неспішних вечорів та особливих подій.

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Окрему увагу приділили посадженню і фактурам. Сукні виконали з костюмної тканини, трикотажу та екошкіри, а боді — з сітки та трикотажу. До колекції також увійшли штани кльош, спідниці й жакети. Серед верхнього одягу — дублянки з екошкіри і короткі пальто. Ще одна виразна модель — спідниця зі штучного хутра.

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Головним декоративним акцентом стало мереживо. Воно оздоблює сукні, жакети та інші речі, додаючи делікатності навіть стриманим силуетам. За інформацією бренду, до 30% декоративних деталей створюють вручну.

Дизайнер пояснює, що прагнув створити одяг, який відповідає різним потребам жінки: допомагає почуватися впевнено на роботі, обрати особливий образ для події або насолодитися комфортом. Саме тому виразні силуети поєднали з приємними до тіла фактурами, а мереживо використали як ніжний акцент.

Провідним кольором лінійки став насичений винний. Його доповнили чорним, шоколадним, кемел, сірим, молочним і бежевим відтінками — стриманою палітрою, яка дозволяє легко комбінувати речі між собою.

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