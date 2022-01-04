Металеві прикраси для обличчя: тренд, який не виходить із моди

Усі згадали про такі незвичайні прикраси після нещодавнього виходу на червону доріжку Анджеліни Джолі, але насправді подібні прикраси живуть уже давно.
Останнім часом можна помітити, що дуже багато зірок полюбили доповнювати свої образи металевими прикрасами для обличчя. Такий аксесуар має дуже незвичайний вигляд, але насправді новинкою в модному світі не є, адже вперше його вигадав голландський дизайнер ювелірних виробів Гійс Беккер, а трапилося це ще 1974 року.
Багато брендів протягом різного часу переосмислювали творіння Беккера і подібні металеві аксесуари з'являлися в колекціях найвідоміших брендів, серед яких були Givenchy та Alexander McQueen. Автором їх часто виступав ювелір Шон Лін.
Періодично прикраси з'являлися в колекціях інших брендів та дизайнерів, з ними з'являлися знаменитості на обкладинках своїх альбомів та червоних доріжках. Однак новий виток популярності прийшов до face jewellery 2019 року, коли вони з'явилися у двох кліпах Бейонсе Spirit and Black is King.
2021 року тренд підтримав бренд Schiaparelli, запропонувавши різні варіанти золотих масок та навіть одягу з металу.
Не змогла втриматися від тренду та акторка Анджеліна Джолі. На червону доріжку фільму "Вічні" зірка вийшла із золотою накладкою на губі, яка просто підірвала Інтерне. Автором кафи є американська ювелірка Ніна Беренато. Прикраса єдина у своєму роді.
Також оригінальним золотим аксесуаром відзначилася DJ та музична продюсерка Естер Сілекс під час прем'єри "Матриці".
Також подібні прикраси для обличчя пропонують багато інших брендів і ювелірів.
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