Мініспідниці, базові майки і ретробомбери: український бренд презентував спортивну колекцію

Український бренд Marsego, надихнувшись естетикою quiet luxury ("тиха розкіш"), відійшов від звичних вечірніх та коктейльних образів і представив спортивну колекцію.

Стиль "тиха розкіш" народився з ностальгії, але вдало поєднується з сучасними тенденціями. Головні характеристики – жодної надмірності, лише стримані силуети, висока якість, приглушені відтінки й комфорт.

Теніс і гольф, найбільш елегантні та вишукані види спорту, завжди асоціювалися з розкішним стилем життя і здавна приваблювали королівські родини й заможну молодь. Тому "тиха розкіш" і спорт знайшли втілення в новій колекції бренду. Те, що раніше було виключно одягом для занять на корті чи в залі, тепер перетворилося на уніформу для будь-яких випадків життя.

Мініспідниці А-силуету з натурального матеріалу доповнені кишенями і нагадують форму тенісисток, а завершує образ ретробомбер у тон.

До колекції також увійшли спортивні костюми найпопулярнішого кольору цього літа – рожевого, а також пастельних відтінків.

Базові майки в рубчик бренд випустив у декількох форматах – класичні і вкорочені.

Хоча колекція і відрізняється від попередніх коктейльних і вечірніх, дизайнерка Марина Морозова дотримується улюбленої кольорової гами: білі й бежеві відтінки розбавляють рожевий і блакитний.

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