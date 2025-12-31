ТСН у соціальних мережах

Мінісукні, оксамитові вбрання і корсетні спідниці: колекція вечірнього одягу від українського бренду

У новій лінійці бренду втілилась вишукана елегантність.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Український бренд GURANDA презентував колекцію Holiday'26, яка отримала назву La Notte. Вона стала дослідженням ночі як емоційного ландшафту, натхненного тихим гламуром італійського модернізму Мікеланджело Антоніоні.

За словами дизайнерки бренду Олени Гуранди, героїня капсули магнетична, самовладна і впевнена в собі жінка, яка не прагне уваги, але стає її центром.

Речі створені з оксамиту, шифону та деніму. Кольорова гама колекції: насичено-червоний, глибоко-чорний, блакитний, а відблиски золота і стразів відтворюють палітру міських ночей.

До колекції увійшли мінісукні з намистинами, баскою і витонченими приталеними силуетами.

Головним героєм лінійки став мінікейп, представлений у велюрі і денімі. Його легко можна поєднати з культовою корсетною спідницею або з оксамитовою сукнею бандо.

