Мінісукні та вбрання з авторським принтом: новий дроп українського бренду

Бренд презентував колаборацію, натхненну історією походження принту tie-dye.

Бренд Bakhirka Apparel представив новий дроп, створений у колаборації з BASEMNT street hub.

Один із основних кодів бренду — змія, як символ мудрості та оновлення життя, знаходить новий прояв у цій колаборації. Спеціально для колекції було розроблено авторський принт у червоно-чорних кольорах, який натхненний технікою tie-dye та імітує шкіру змії.

Кольорові розводи на тканині стали популярними у 60-70-х роках минулого століття завдяки представникам субкультури хіпі, які хотіли виділятися з натовпу, а пізніше і в молодіжній культурі рейвів, і у світі високої моди. Колаборація була натхненна історією походження принту tie-dye і стала своєрідною даниною естетиці субкультур.

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