Мода 2026 - тренди, які визначатимуть стиль майбутнього / © Getty Images

Подіуми весна–літо 2026 та стрітстайл чітко просигналізували, що одяг знову «хоче говорити». Видання Pure Wow розповіло про чотири тренди, які справді матимуть значення 2026 року та один, який, здається, остаточно вичерпав себе.

Останні сезони навчили нас цінувати простоту, функціональність і нейтральність. Але навіть найідеальніша капсула з часом починає здаватися передбачуваною. 2026 року мода змінює настрій: від «менше — краще» до «більше сенсу».

Дизайнери поступово відходять від крайнощів мінімалізму та пропонують речі з характером, але без надмірної театральності. Це не повернення до хаосу, а радше нова форма усвідомленої виразності.

Торочка

Торочка повертається, але забудьте про фестивальний настрій. У 2026 році вона працює як акцент, а не як головна тема образу.

Chanel додає необроблені краї до класичних силуетів, оживляютьи твід і костюмні тканини.

Bottega Veneta використовує торочку у сукнях і спідницях, які рухаються разом із тілом, створюють відчуття легкості та пластики.

Це торочка для міста, не для сцени. Вона додає текстури, глибини та руху, без надмірної демонстративності.

Взуття без підборів

Комфорт залишається з нами, але тепер — з виразною стилістикою. 2026 року балетки, туфлі на низьких підборах і скульптурні низькі підбори стають повноцінним елементом образу та стилю.

Яскравий приклад — загострені балетки Miu Miu, які мають так само продуманий вигляд, як класичні човники. Декор, незвичні форми, архітектурні деталі — усе це перетворює зручне взуття на модну заяву.

Комфорт більше не означає «нудно».

Романтика без наївності

Рюші, банти, напівпрозорі тканини та мереживо повертаються, але у зрілій та стриманій формі. На показах весни 2026:

Sandy Liang і Giambattista Valli показують сукні в стилі сільської романтики, вінтажні принти та хустки, але стилізують їх максимально чітко та сучасно.

Романтичні елементи поєднуються з простими зачісками, лаконічним взуттям і впевненими силуетами.

Це романтика для жінки, яка знає, ким вона є.

Рукавички

Один із найнесподіваніших трендів 2026 року — рукавички поза сезоном. Шкіряні, мереживні, сітчасті, з укороченою долонею чи до ліктя, вони з’являються навіть у літніх образах. Рукавички більше не про тепло. Вони про:

завершеність образу,

увагу до деталей,

бажання стилізувати, а не просто одягатися.

Це ще один сигнал, що мода рухається у бік продуманих, інтелектуальних аксесуарів.

Голі сукні більше не актуальні

2026 року надмірна оголеність бере паузу. Суперпрозорі сукні, стратегічні вирізи та «ледь прикрите» тіло поступово втрачають актуальність.

Причина проста, коли образ робить ставку лише на мінімум тканини, він швидко стає менш виразним, а не сучасним. Мода знову обирає форму, текстуру та ідею, замість ефекту «шоку».

2026 рік повертає стилю особистість. Мода цього року — це не про крайнощі. Вона про баланс між комфортом і емоцією, між стриманістю та індивідуальністю. Бахрома замість гладких країв, рукавички замість порожніх жестів, романтика без інфантильності.

Це сезон, у якому одяг знову стає мовою — тихою, але змістовною. І, здається, саме цього нам так бракувало.