Мода і спорт: бренд Андре Тана і Федерація водного поло презентували капсульну колекцію футболок

Український sustainable-бренд від дизайнера Андре Тана RDNT і Федерація водного поло випустили капсульну колекцію.

Усі кошти від продажу футболок колаборації будуть спрямовані у благодійну платформу dobro.ua для допомоги дітям, які перебувають на лікуванні у медичних закладах України. Кошти будуть направлені на закупівлю ліків, витратних матеріалів та необхідного медичного обладнання. Також в межах колаборації планується надання гуманітарної допомоги дітям переселенцям і їхнім сім'ям.

"Ідея колаборації бренду та Федерації водного поло виникла невипадково. RDNT - це бренд щастя, а людина максимально щаслива, коли вона у воді. "Вода" - назва нашої першої колекції. І коли я побував на грі у водне поло, я зрозумів, що гравці так само кайфують від того, що вони роблять, вони щасливі, вони грають з великим ентузіазмом. Я побачив цей драйв, цей настрій, це щастя і зрозумів, що саме з водним поло ми повинні зробити колаборацію для благородної мети. Мені здається, що вийшло круто, ми отримали справжній кайф і радість", - сказав Андре Тан.

"Оскільки, в країні триває повномасштабна війна та приводів радіти не так багато, перемоги на спортивному фронті – це радість і водночас доказ, що українці перемагають на всіх фронтах. Ми прагнемо привернути якомога більше уваги до водного поло в Україні. І я думаю, що колаборація з модним брендом є ще одним хорошим способом зацікавити якомога ширшу аудиторію цим прекрасним видом спорту та водночас зібрати кошти для допомоги дітям, що постраждали від війни", - сказав президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов.

Нагадаємо, до Дня Незалежності український дизайнер Андре Тан представив соціальний проєкт, щоб показати відвагу звичайної української жінки.

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