Мода війни: топ-5 речей з армійського гардероба, які стали культовими

Пропонуємо згадати популярні предмети одягу, які "розпочали свій шлях" у моді як одяг для військових.

У гардеробі багатьох із нас присутні різні речі з незвичайними назвами, та чи замислювалися ви про їхнє справжнє походження? Дуже часто ці популярні предмети одягу насправді увійшли в моду через війни, дефіцит та настрої в суспільстві. Сьогодні ми зібрали для вас п'ять яскравих предметів армійської моди, які протягом десятків років є трендами фешнсвіту.

Кардиган

Ця тепла кофта на ґудзиках – незамінна річ у базовому гардеробі кожних чоловіка та жінки, проте історія кардигана розпочалася ще у IX столітті, тоді його носили рибалки і звичайні люди у Франції та Великій Британії. Звичну нам назву цей вид одягу отримав за ім'ям британського графа Джеймса Томаса Браднелла, лорда Кардигана. Під час Балаклавської битви у Кримській війні 1854 року Браднелл нібито одягав під мундир кофту без коміра, щоб зігрітися та водночас мати, як і раніше, охайний вигляд. Також цей предмет одягу почали носити і його солдати. Коли війна закінчилася, вони назвали цей в'язаний жакет на честь графа – кардиганом.

Джеймс Томас Браднелл, лорд Кардіган / Getty Images

Популяризувала кардиган і французька модельєрка Коко Шанель. Вона начебто "ненавиділа чоловічі светри з вузьким коміром, які псували її зачіску, коли вона одягала їх через голову", тож почала носити кардиган. Різні інтерпретації кардигана багато років простежуються в колекціях цього бренду.

Chanel / Associated Press

Getty Images

Тренч Burberry

Останніми роками тренч кольору кемел з картатою підкладкою став базовою річчю, яка має бути в гардеробі і чоловіка, і жінки, проте історія цієї речі розпочалася ще в роки Першої світової війни. Спочатку такий плащ був розроблений для офіцерів британської армії і став незамінним, коли вони перебували в окопах.

Тренч був розроблений двобортним, з 10 ґудзиками, широкими лацканами, вітрозахисною накладкою та кишенями на ґудзиках. Доповнювали його пояс із пряжкою на талії та манжети на зап'ястках, які також застібаються, щоб вода не стікала передпліччям під час використання бінокля під дощем. Пальто часто має погони із застібкою на ґудзиках, які були функціональними у військовому контексті. Тренч зазвичай носили як вітрівку або дощовик. Також плащ активно використовувався під час Другої світової війни.

Тренч Burberry / Getty Images

Тренч Burberry настільки подобався солдатам, що його активно носили й у мирний час, тому він став виключно цивільним одягом. Щойно Томас Барбері розширив пошиття тренчів і відкрив кілька бутіків, популярність речі дуже зросла. До 60-х років тренч уже встиг засвітитися у фільмах "Касабланка" та "Сніданок у Тіффані".

Показ Burberry весна-літо 2022 / Getty Images

Тренч Burberry / Associated Press

Куртка M-65

"Американка" або M-65 – ще одна військова куртка, вигляд якої майже не змінився від часів В'єтнамської війни. Розроблена ця куртка була на заміну незручним курткам "парсонс", щоправда, перш ніж вона з'явилася, було ще кілька версій: М-43, М-50, М-51. Ці моделі успішно служили солдатам під час Другої війни та після неї, а ось M-65 вже призначалася для солдатів, відправлених до В'єтнаму, з його дощовим кліматом та суворими умовами передгір'я. Тому дизайн було розроблено так, щоб максимально захистити солдата від дощу. Куртка позиціонувалася як "польова куртка для холодної погоди".

Куртка М-65 у сучасній інтерпретації / Getty Images

Після війни здобула широку популярність і у звичайному житті через стильний вигляд та практичність. Особливого піку популярності куртка досягла після того, як була використана у фільмах "Роккі" та "Таксист". Також M-65 носила Кейт Мосс.

Роберт Де Ніро у фільмі "Таксист" / Getty Images

Сільвестр Сталлоне. Кадр із фільму "Роккі"

Куртка А-2

A-2 – це американська військова льотна куртка, спочатку розроблена для пілотів ВПС США часів Другої світової війни. Саме ця куртка є праматір'ю сучасних стильних шкіряних курток та бомберів.

Розроблена A-2 таким чином, щоб захищати пілотів від погодних умов та зберігати тепло. ЇЇ видавали молодому офіцерові ВПС після закінчення початкового курсу, але до складання випускних іспитів. У підкладку курток вшивалися карти місцевості, де проводилася операція, щоб під час аварії літака вони теоретично могли допомогти пілотові в навігації. Власне куртка офіцера – це був свого роду витвір мистецтва, адже вони самі часто додавали або змінювали нашивки ескадрилей, свої знаки відмінності. Пілоти-бомбардувальники додавали невеликі нашивки у вигляді бомб на правій передній частині курток, таким чином вказуючи на кількість виконаних ними вильотів. Куртка для льотчиків того часу була гордістю.

Куртка А-2 / Getty Images

Getty Images

Шинель

Тепле тонке вовняне пальто – важлива річ гардеробу. Цей предмет верхнього одягу можна носити з усім, чим завгодно, і виглядати водночас стильно, проте вже класичне вовняне пальто з лацканами теж походить від верхнього армійського одягу, більш відомого як шинель.

Спочатку це було форменне пальто військовослужбовця. За дизайном річ мала складки на спині, хлястик, двобортний крій, великі ґудзики у два ряди та обов'язковий відкладний комір. Сьогодні таке пальто – це класика.

Джон Леннон у шинелі / Getty Images

Теобальд фон Бетман-Гольвег у шинелі / Getty Images

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