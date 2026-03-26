Мода зі смаком: чому принти з фруктами та овочами — найоригінальніший тренд цього сезону

Лимони, банани, томати і ні, це не список закупівель, а головний модний тренд сезону.

Станіслава Бондаренко
Мода зі смаком / © Getty Images

Видання Woman&Home стверджує, що фруктові та овочеві принти — найграйливіший мікротренд весни-літа 2026 року, який вже заполонив мас-маркет і гардероби модниць. І якщо життя підкидає вам лимони, саме час їх носити.

Мода цього сезону стає легшою, веселішою та дещо іронічнішою. Поки класичні горошок і смужка впевнено тримають позиції серед головних трендів весни-літа 2026, на подіумах і в магазинах з’являється щось нове, а саме, «їстівний» принт.

Від яскравих лимонів до соковитих помідорів, індустрія моди буквально розквітає гастрономічними мотивами. І хоча це може звучати несподівано, такі речі легко вписуються у повсякденний гардероб і додають образу настрою.

Фруктові та овочеві принти — це малюнки з фруктами та овочами, які цього сезону з’являються на сукнях, сорочках, спідницях і навіть аксесуарах. Серед фаворитів лимони — яскраві, «цитрусові» акценти, банани — творюють сонячний та дещо іронічний настрій, та помідори — соковиті та насичені кольори.

Цікаво, що такі речі можна знайти у всіх цінових сегментах, від доступного масмаркету до дизайнерських колекцій. І головне, що цей тренд не про серйозність, він про гру, легкість і задоволення від одягу.

Як працює тренд

Попри свою «нестандартність», істівні принти мають кілька сильних сторін:

  • Вони піднімають настрій. Складно не усміхнутися, коли ви дивитеся на одяг з фруктами чи овочами. Це модний антидот проти нудьги.

  • Вони не менш універсальні, ніж квіти. Так само як і флористичні, «їстівні» принти легко інтегруються у гардероб, крім того, вони мають свіжий вигляд.

  • Вони додають індивідуальності. Такий принт одразу виділяє образ і робить його живішим.

Як носити, щоб мати стильний вигляд

Головне правило — баланс.

  • Щоб образ мав дорослий та елегантний вигляд, варто поєднувати яскравий принт із базовими речами, уникати інших активних візерунків і робити ставку на мінімалізм у деталях

  • Ідеальні поєднання — «їстівний» верх і біла сорочка, сукня з принтом і вишукані аксесуари, спідниця з фруктами та сині джинси.

Такий підхід дозволяє образу бути гармонійним, а не перевантаженим. Принт стає головним героєм і саме це робить його ефектним.

«Їстівний» принт — не просто ще один сезонний тренд, а нагадування, що мода може бути легкою, грайливою та трохи безтурботною. У світі, де часто переважають стримані кольори та мінімалізм, такі речі повертають емоції та роблять гардероб живим.

Тож якщо хочеться освіжити стиль без радикальних змін, почніть із малого, а саме, додайте у свій образ трохи лимонів, томатів або бананів.

