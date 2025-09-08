Модне взуття для осені та зими 2025 року: на що звернути увагу

Модне взуття для осені та зими 2025 року / © Getty Images

У моду повертаються знайомі з минулих десятиліть моделі, але з новим, сучасним прочитанням. Тож яке взуття варто додати до свого гардероба вже зараз, розповіло видання Woman&Home.

Ковбойський шик

Ковбойські та вестерн боти знову у центрі уваги. Якщо раніше вони були занадто грубими для щоденного носіння, то тепер дизайнери пропонують витончені силуети з м’якої замші, мінімалістичної шкіри та зручними підборами.

Ідеально поєднуються з широкими джинсами, спідницями міді та теплими сукнями-светрами.

Яскраві кросівки

Білі базові кросівки відходять на другий план. У моді — максималізм, колір і принти. Це можуть бути змішані тканини, насичені відтінки малини, кобальту чи смарагду, а також несподівані деталі, від блискучих вставок до металевої фурнітури.

Таке взуття ідеально освіжить прості джинсові чи спортивні образи та додасть настрій навіть у похмуру погоду.

«Піратські» боти

Трохи ностальгії за нульовими, свої позиції повертають slouch боти — високе взуття зі спущеними хвилями та м’якими складками. Вони додають образу розслабленості та драматичності.

Носіть із вузькими джинсами, щоб підкреслити ноги, чи з довгими спідницями та сукнями — для бохо-ефекту.

Клоги

Вони залишаються у тренді, але цього сезону клоги не прості, а з платформами, підборами та декоративними деталями, наприклад, заклепками, ремінцями чи дерев’яною підошвою.

Їх можна носити і з джинсами-кльош, і з офісними костюмами, і навіть із романтичними сукнями.

Анімалістичний принт

Леопард, коров’ячі плями, імітація зміїної шкіри, усе це у центрі уваги. Екзотичні принти не лише роблять взуття акцентним, а й дозволяють експериментувати зі стилем.

Найпростіше поєднувати таке взуття з однотонними образами чи навпаки, міксувати з іншими принтами для сміливих fashion-експериментів.

Елегантні лофери

Якщо потрібне універсальне взуття на кожен день, варто звернути увагу на лофери. Вони залишаються у тренді, наприклад, класичні, на платформі, з масивними підошвами чи у лаконічному мінімалізмі.

Гарний вигляд мають і з діловими костюмами, і з джинсами, і з жіночними сукнями.

Відкритий носок

Взуття з відкритим носком, від класичних човників до сучасних мюлів на підборах. Це модний акцент, який додає образу грайливості та водночас елегантності.

Чудово підходить для вечірніх виходів, святкових подій чи стильних офісних луків.

Осінь та зима 2025 року — це час експериментів і сміливих деталей. У моді багатство фактур, гра з принтами та повернення знакових моделей із минулого.

Тож варто інвестувати у дві пари: універсальні, лофери чи ковбойські боти, та акцентні, яскраві кросівки чи взуття з анімалістичним принтом. Саме вони стануть ключем до стильного гардероба цієї осені та зими.