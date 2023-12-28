Модне зимове взуття для чоловіків - дізнайтеся про актуальні тренди

Мода непостійна, мінлива до кожного сезону готує нові пріоритети та тенденції. За змінами напрямків жінки та чоловіки слідкують з однаковою цікавістю. Тим більше, що в лінійці чоловічого взуття осінь-зима 2023/2024 дизайнери пропонують багато неочікуваних сюрпризів. Хоча, на перший погляд, залишилися все ті ж моделі популярні у минулому сезоні, але в оновленому виконанні.

Спробуємо розібратись докладніше, що потрібно купувати для модного зимового аутфіту. Головним трендом сезону для чоловіків стане комфорт, практичність та лаконічність форм. В одязі переважає класика, кежуал, стрит-стайл та спортивні варіанти. Тому зимове взуття чоловіче теж відповідатиме цим напрямкам. Це ті ж класичні туфлі, оксфорди, кросівки особливо білі, челсі.

Які модні ідеї слід очікувати від цієї зими?

Чоловіча взуттєва мода нового сезону доволі яскрава та різноманітна. Дизайнерам вдалося поєднати привабливість дизайну з практичними принадами: збереженням тепла, гарним зчепленням підошви, вологостійкістю.

Головні модні тренди:

* Снікерси – в зимовому варіанті це утеплені моделі з подовженими халявами та товстою підошвою.

* Хайтопи – високі кросівки хіт молодіжної моди.

* Білі черевики – в кольорі снігу оригінальне рішення для зимового аутфіту.

* Берці – високі черевики зі шнурками, що забезпечують щільну посадку в стилі мілітарі.

* Чоботи – в моді класичні з застібкою-блискавкою, та широкі ковбойські. Висота може бути як до середини гомілки, так і до коліна.

* Челсі – незмінний тренд класичні черевики без застібок та шнурівки з еластичною гумкою по боках.

* Чоботи-велінгтони – гумове взуття, яке відомі бренди зарахували до модного чоловічого гардероба.

Така широка й різноманітна пропозиція дозволить кожному моднику створити свій неповторний виразний аутфіт.

З чим носити модне взуття взимку?

Мало придбати ідеальну пару, потрібно вписати її у свій гардероб так, щоб вигідно підкреслити всі переваги створеного луку. Тому стилісти радять вибирати моделі під основний стиль зимового вбрання. Для цього слід притримуватись простих правил:

* Снікерси, хайтопи гармонійно вписуються в стилі спорт-шик, кежуал, стріт-стайл.

* Білі черевики гарно поєднуються з одягом бежевого, світло-сірого, блакитного кольору, світлими штанами та темним пальтом.

* Берці вибирають до аутфіту в стилі мілітарі, комбінуються з куртками авіаторами, штанами-карго, джинсами.

* Стильно носити чоботи з заправленими в низ брюками чиносами, джогерами, або з укороченими штанами.

Але кожен може самостійно придумати нові цікаві поєднання, щоб і зимовий був не менш яскравим.

Як вибрати свою ідеальну пару?

Fashion-індустрія пропонує чоловікам безліч цікавих варіантів різних стилів і фасонів. Але наші кліматичні умови взимку потребують утеплення. Тому вибираючи красивий дизайн, варто уважно придивитися до матеріалів, з якого виготовлене взуття.

Віддавати перевагу краще моделям з натуральної шкіри або нубука. Дуже вагому роль відіграє внутрішнє утеплення. Найбільш ефективні теплозберігаючі властивості має хутро, частіше всього використовується овчина. Не менш важлива якісна не слизька підошва з гарним зчепленням.